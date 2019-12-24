Рэпер Егор Крид поделился смешным роликом с комиками Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым

Певец показал, как снимать видео для приложения TikTok. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Втроем они исполняли модный танцевальный элемент, но во время записи что-то пошло не так. У рэпера танец получился отлично. Неплохо справился и Батрутдинов, но вот у мужа актрисы Кристины Асмус Гарика Харламова поучилось не очень.

Юморист должен был, как и его партнеры по танцу, исполнить на третьем такте заготовленное движение, но Гарик Харламов завалился на Тимура Батрутдинова, превратив все происходящее в настоящую комедию.

Поклонники Крида высмеяли неуклюжего шоумена. "Харламов – я, когда хочу снять тик-ток", "По жизни – Харламов", "Гарик – это я на всех своих выступлениях", – пишут в комментариях.

Напомним, Кристина Асмус и ее муж Гарик Харламов оказались в эпицентре громкого скандала из-за откровенной постельной сцены в фильме «Текст», где снялась артистка.

Но бесследно переживания знаменитости не прошли - Кристина, как мы писали ранее, заметно исхудала. В след за ней, постройнел и ее знаменитый супруг Гарик Харламов.

Так на премьере своего фильма "Эдуард Суровый" показался в весьма неожиданном виде, если точнее - комик заметно похудел и с прежними своими объемами сейчас вообще не сравнится. На новом фото жены юмориста и о она, и он позируют в бодром расположении духа, девушка улыбается. На актрисе темные ботфорты и костюм, низ которого весьма короткий, Гарик также был в пиджаке, и джинсах.

На фото отчетливо видно, что "пивной" животик юмориста бесследно испарился, он действительно похудел и стал выглядеть лучше прежнего.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

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