Рэпер Егор Крид поделился смешным роликом с комиками Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым
Певец показал, как снимать видео для приложения TikTok. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
Втроем они исполняли модный танцевальный элемент, но во время записи что-то пошло не так. У рэпера танец получился отлично. Неплохо справился и Батрутдинов, но вот у мужа актрисы Кристины Асмус Гарика Харламова поучилось не очень.
Юморист должен был, как и его партнеры по танцу, исполнить на третьем такте заготовленное движение, но Гарик Харламов завалился на Тимура Батрутдинова, превратив все происходящее в настоящую комедию.
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Поклонники Крида высмеяли неуклюжего шоумена. "Харламов – я, когда хочу снять тик-ток", "По жизни – Харламов", "Гарик – это я на всех своих выступлениях", – пишут в комментариях.
Напомним, Кристина Асмус и ее муж Гарик Харламов оказались в эпицентре громкого скандала из-за откровенной постельной сцены в фильме «Текст», где снялась артистка.
Но бесследно переживания знаменитости не прошли - Кристина, как мы писали ранее, заметно исхудала. В след за ней, постройнел и ее знаменитый супруг Гарик Харламов.
Так на премьере своего фильма "Эдуард Суровый" показался в весьма неожиданном виде, если точнее - комик заметно похудел и с прежними своими объемами сейчас вообще не сравнится. На новом фото жены юмориста и о она, и он позируют в бодром расположении духа, девушка улыбается. На актрисе темные ботфорты и костюм, низ которого весьма короткий, Гарик также был в пиджаке, и джинсах.
На фото отчетливо видно, что "пивной" животик юмориста бесследно испарился, он действительно похудел и стал выглядеть лучше прежнего.
Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».
Как сообщала Politeka, жена Харламова поплатилась за видео постельной сцены: актриса не выдержала, фото
Также Politeka писала, что Гарик Харламов решил отомстить жене и засветился с другой: «Все по-серьезному».