Примадонна Алла Пугачева ошиблась, когда отказалась выступать на "голубых огоньках"

Об этом заявил член совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, передают Дни.

По его словам, эта ситуация напоминают историю, которая произошла в 2018 году, поэтому Алла Пугачева, вероятно, появится в новогоднем концерте.

"Отгремели "фанфары" по поводу того, что Пугачева через три года после моей петиции все же решила завязать с "голубыми огоньками". Хотя, как показывает история, мне кажется, она все же может появиться у Эрнста на канале в Новогоднюю ночь. Ну как же, Софии Ротару будет, а Аллы Пугачевой нет", – заявил Манукян и добавил, что интрига в прошлом году также сохранялась до самого последнего момента.

Эксперт также подчеркнул, что в российском шоу-бизнесе появилась преемница российской примадонны Аллы Пугачевой.

"Нужно было сниматься вместе с Бузовой и в рамках этого влога торжественно ей передать ключи от шоу-бизнеса. Лично мне очевидно, что Ольга преемница Аллы Борисовны на этом посту", – не сомневается член совета при Госдуме РФ.

Резюмируя, Вадим Манукян добавил, что с точки зрения пробивного характера Алла Пугачева и поющая ведущая абсолютно одинаковы.

"А что до голоса, так Орбакайте тоже в начале карьеры имела довольно скромные вокальные данные", - подытожил российский чиновник.

Ранее мы сообщали о том, что Аллу Пугачеву россияне раскусили после отказа выступать на новогодних эфирах. Российские чиновники не сомневаются, что отказ примадонны - рекламный ход.

Как заявил чиновник из Госдумы Вадим Манукян, на экране все знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, милые и улыбчивые, а в жизни – такие же как все, просто с большими финансовыми возможностями.

"Знаете, все они талантливые, но на их месте может оказать любой из нас. Это вовсе не сакральная история. Главное, видеть цель и не видеть преград. Возможно, от других они отличаются тоннами грима на лице, ведь телевидение – это фабрика праздника и иллюзий", – заявил он, комментируя отказ Аллы Пугачевой выступать перед россиянами в новогоднюю ночь.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».