Алла Пугачева должна появиться в программе "Новогодняя ночь на Первом канале"

По слухам, примадонна российской эстрады выступит с такими певцами как: Сергей Лазарев, Дима Билан, Николай Басков, Филипп Киркоров, которые по неофициальным данным являются представителями нетрадиционной ориентации, и другими звездами.

Однако зрители недовольны тем, что их с экранов будут поздравлять указанные артисты. Многие в соцсетях высказывают свое негодование, пишет сайт Дни.ру .

Люди высмеивают продюсера Константина Эрнста, которы пригласил 70-летнюю певицу "потрясти своими мощами".

В соцсетях просят дать дорогу молодым талантам, ведь музыка "заезженных" артистов публике не нравится.

Певцов старой закалки называют "обрюзгшими" и "подурневшими".

К тому же, как бы не молодилась 70-летняя Пугачева, она все равно уже надоела зрителю. Кроме того, россияне против того, чтобы артистка появлялась перед обращением президента, получив за это десятки миллионов рублей.

Также в соцсетях рассказали, что им надоели певцы нетрадиционной ориентации, которые всю новогоднюю ночь будут изображать из себя "дамских" угодников. Народ уверен - "Первый канал" взяла в оборот гей-мафия, которая не пускает на экран приверженцев традиционной любви. А Пугачева при этом стала их королевой и "правит балом".

Софию Ротару также критикуют за возвращение в Россию.

Напомним, "Первый канал" пока не комментирует информацию, что Пугачева примет участие в "Голубом огоньке", но журналисты утверждают - она там будет.

Руководство телеканала в лице Константина Эрнста, которого, Алла Пугачева решила, видимо, "ублажить", держит подробности съемок в полной секретности.

Скорее всего, Константин Эрнст заплатит Алле Пугачевой десятки миллионов рублей, поскольку это выступление станет эксклюзивным.

Ранее сообщалось, что СМИ в России развязали скандал между примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и украинской певицей Софией Ротару.

Пугачева в этом году не будет выступать в эфире новогодних программ, а ее почетное место займет украинская певица София Ротару.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.