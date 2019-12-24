Знаменитый китайский и американский актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок сцены с перестрелкой
ЧП произошло в время съемок фильма "Авангард". Джеки Чан рассказал о произошедшем СМИ.
Чан находился под водой, когда его придавило каменной глыбой.
Чан утверждает, что не поддался панике, однако испугался, и его тело задрожало. На помощь актеру пришли коллеги, они вытащили его из воды.
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По его словам, инцидент напугал всю съемочную группу. Режиссер фильма Стэнли Тонга очень распереживался и хотел остановить съемку.
"Когда я вышел из воды, режиссер Стэнли Тонга даже прослезился", – рассказал актер.
При этом Джеки Чан ответил, что с ним все хорошо и настоял на том, чтобы съемки продолжили.
Ранее сообщалось, что Джеки Чан ошеломил откровениями в своих мемуарах Never Grow Up («Никогда не взрослей»). В книге звезда называет себя «настоящим ублюдком» и признается, что «ужасно вел себя с женщинами».
Кроме этого, Чан рассказал, что спал с проститутками, частенько садился пьяным за руль, и даже однажды утром разбил Porsche, а вечером того же дня – растрощил Mercedes Benz.
Джеки Чан признался, что со своей первой девушкой, которую звали Чанг, он вел себя совершенно недопустимо. Актер назвал себя ужасным бойфрендом и отметил, что брался за любую работу, чтобы уехать из Гонконга и не проводить вместе с ней время. А если он приходил домой и там была Чанг, то сразу же отправлялся играть в карты и пить с друзьями.
Свою жену Джоан Лень, которую он называет любовью своей жизни, Джеки Чан встретил во время поездки на Тайвань, откуда она родом.
«Джоан была всеми любимой актрисой с респектабельным имиджем. А я — вульгарным кунг-фу парнем. И был ее недостоин».
Напомним, специально для Джеки Чана в Лондоне взорвали автобус.
Как сообщала Politeka, дочь Джеки Чана вынуждена бомжевать из-за своих взлядов.
Также Politeka писала, что отвергнутая дочь Джеки Чана вышла замуж за девушку, появились фото свадьбы с моделью.