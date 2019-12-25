Герцогиня решила выгодно для себя воспользоваться отсутствием конкурентки

Жена британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, хочет укрепить свои позиции в королевстве

Известно, что принц Гарри и его супруга, Меган Маркл, планируют отпраздновать новогодние праздники в Канаде вместе с матерью бывшей актрисы. Этим они задели чувства Елизаветы ІІ.

Глядя на такие обстоятельства, Кейт Миддлтон решила воспользоваться отсуствием герцогов Сассекских и укрепить свои позиции, пишет Daily Mail.

Герцогиня Кембриджская планирует еще сильнее сблизиться с королевой. Такое мнение высказала королевский эксперт Камилла Томини.

Кроме того, Миддлтон будет привлекать внимание с помощью детей и выдвинуть их вперед.

Эксперт напомнила, что публика была в восторге от рождественской открытки семьи, и намекнула, что дети Миддлтон появятся на публике в захватывающих образах.

Томини предсказывает, что в скором времени герцоги Кембриджские станут персонами номер один в медиапространстве.

Ранее мы писали, что Герцоги Кембриджские готовят для своих поклонников интересные новости. По словам эксперта Амида Скоби, от принца и его жены стоит ждать важных объявлений во время праздников.

Напомним, эксперт по языку тела Патти Вуд проанализировал движения Кейт Миддлтон и заверил, что дети для нее в приоритете.

Заботливая мать переживает за своих ребятишек, и часто к ним наклоняется.

Миддлтон не тащит детей за собой и дает им личное пространство, считая чад равными себе. Муж поддерживает такие же принципы воспитания.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вызвали восхищение своих поклонников. Документальный фильм с их участием бьет рекорды британского телевидения.

Вместе с ведущей шоу A Berry Royal Christmas Кейт и принц Уильям побывали в благотворительных организациях, которыми они опекаются.

Шквал эмоций вызвали у поклонников пары такие откровенные рассказы о себе, своей семье и быте.

Напомним также, что в этом году Кейт решила, что дети дошли к тому возрасту, когда можно доверить им украшение елки.

При этом малышам нужно учесть, что их младший брат любит все яркое и блестящее, поэтому нужно повесить разноцветную гирлянду.

Напомним, Маркл и Мидлтон оказались "близняшками".

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