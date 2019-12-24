Российский ресторан ошарашил своим поступком младшую сестру Жанны Фриске

Об этом Наталья Фриске написала в своем Instagram, передает Politeka.net.

По ее словам, в одном из российских ресторанов она увидела скульптуру, которая удивительно похожа на памятник с могилы Жанны Фриске.

"Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: ''Нам подарили''. Просто охренели, в край обнаглели ", – в гневе написала младшая сестра покойной певицы.

Наталья решила разобраться с руководством заведения, которое решило все "стрелки" перевести на автора скульптуры.

"В общем, в этом заведении говорят, что эта скульптура сделана скульптором, который умер весной. Очень удобно, конечно же, так говорить. И эта скульптура какой-то там девушки, что от нее отказались, типа она не похожа. Но те, кто был на кладбище у Жанны, вы все видите сходство? Прям один в один, даже рост одинаковый. Вот и что мне с ними делать?" – задалась Фриске-младшая вопросом.

Наталья также рассказала, что руководство заведения перед какими-то праздниками наряжало эту скульптуру. А через время она успокоила поклонников певицы и заявила, что это не памятник с могилы.

"Это либо та компания, которая отливала нам памятник, и от которого мы отказались, отдали им... Но сам факт того, что они отдали им, сам факт того, что они одевают, наряжают его и делают с ним непонятный клоунский обряд это правда ни в какие ворота не лезет", – эмоционально пожаловалась младшая сестры покойной Фриске.

Ранее мы сообщали о том, что Наталья Фриске решила вернуться на сцену. И якобы для этого она будет использовать образ сестры.

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин не удержался, чтобы не высказаться по этому поводу. Продюсер раскритиковал решение Натальи Фриске. Он отметил, что не устает удивляться тому, что происходит в шоу-бизе.

"Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией – это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. И выжимать по капле из ее популярности – это просто смешно!" – гневно добавил Иосиф Пригожин.

Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.