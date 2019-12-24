Певица и актриса Лариса Долина вышла в свет с дочкой и внучкой, и перепугала наблюдательных фанатов

Несмотря на то, что артистка буквально сияла от счастья, ее вид вызвал беспокойство.

Лариса Долина в сопровождении единственной дочери Ангелины и внучки Александры посетила детское новогоднее представление. Для выхода в свет 64-летняя исполнительница выбрала светлую рубашку, а волосы убрала в гладкую прическу. Образ артистка дополнила очками в золотой оправе.

Снимок, сделанный во время спектакля, опубликовала дочь Долтной.

"На первом фото видно, кто самый довольный☺спасибо всем за этот чудо праздник!!! 1,5 часа на одном дыхании. Добрый красочный новогодний бум! Спасибоооо ", – подписала фото Ангелина.

В комментариях массово пишут комплименты семейству.

Но в то же время на теле артистки заметили шрам. Якобы ворот рубашки не смог скрыть подозрительную отметину. Встревоженные фанаты начали обсуждать, что этот шрам будто бы похож на тот, что ранее был виден на последних фото Анастасии Заворотнюк, когда артистка посетила презентацию ювелирного бренда.

Тогда на груди знаменитости заметили надрез, похожий на тот, что остается после взятия тканей для биопсии с целью диагностирования рака. А позже появились многочисленные сообщения о том, что артистка борется, предположительно, с опухолью мозга. Поэтому такой след на теле серьезно перепугал поклонников Ларисы Долиной.

Однако стоит отметить, что в последнее время популярная исполнительница выглядит очень свежо и моложаво.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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