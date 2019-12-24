Звезда продемонстрировала, как отдыхала с коллегами после завершения съемок

Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда продемонстрировала в разделе Стори, как отдыхала с коллегами после завершения съемок шоу "Х-фактор". На мероприятии присутствовал и супруг певицы, Алексей Потапенко. Сама звезда радостно пела, участвовала в дискуссиях и постоянно плясала под песни своих друзей.

Также артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Так, Настя блестнула формами в кружевном боди, расшитым камнями и дополненным черного цвета накидкой. Свой впечатляющий образ артистка дополнила блестящим макияжем, а волосы собрала в эффектный конский хвост.

«Получить награду особенно приятно, когда это народная премия @xfactorstb в номицации «любимая четверка судей» ♥ ️ спасибо за вашу любовь 🙏🏻», – пишет Настя под новым постом в Инстаграм.

Также на своей странице в разделе Стори звезда показала себя в необычном и сверкающем образе. Артистка опубликовала фото, на котором позирует в черном платье с глубоким декольте и объемными рукавами, выполненными из сетки. Дополнила свой образ Настя большой прозрачной маской в тон платью, закрывающей практически все лицо. Также на ее лице яркий макияж.

В таком образе звезда решила посетить вечеринки «Ночь химер» вместе со своим супругом.

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