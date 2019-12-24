46-летняя российская певица Наташа Королева никогда не стеснялась камер, но это уже перебор - на нее накинулись даже поклонники

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась кадрами с вечеринки. Наташа вместе с подругой отмечали награду последней (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Видимо, красавицы хорошенько разгорячились. Певица предстала в соблазнительном наряде, без тени смущения сверкая пышной грудью, которая еле уместилась в декольте. Изюминкой образа стали ярко-красные огромные губы певицы, а также ее по-детски смешная прическа.

"Я хочу поздравить Богиню fashion @tatianamelnikofficial с заслуженной наградой Лучший дизайнер премия @fashiontv !!! Танюша ты крутая ,#сургут рулит!!! Поздравляю!!! #мода #fashion #красота", - подписала ролик Наташа.

Не все комментирующие пришли в восторг от внешнего вида и поведения звезды. Некоторые "заклевали" артистку за слишком вызывающий образ.

"Наташа😍 у вас классная прическа, вам так идет как кукла."

"О губы,губы!"

"Поздравляю!Вы талантище! Но как же надоело это кривляние на камеру...Неужели у вас нет настоящих эмоций,добрых и веселых?"

"Все одинаковые🤣"

"Какой ужас!!!"

"Как прос**тутки-зазывалы...😅"

"Обезьянки"

"Две ууутки😙🦆"

Ранее мы сообщали, Королева удивила выходкой, когда взяла в рот толстый канат, позируя перед объективами. Она поделилась кадрами в соцсети. Вместе с подругами артистка перетягивала красный канатик, но в какой-то момент что-то пошло не так, и Наташа без зазрения совести засунула его в рот. Конечно, забавно вышло, но опять же не все поклонники по достоинству оценили ее вульгарный поступок.

"Наташа конечно очень красивая, но в последнее время стала очень вульгарнее, а в этом возрасте все уже неприлично выдергиваться...", «Поведение Наташи, желает лучшего, взрослая женщина, надо быть тактичной и умной», «Как базарные бабы», - писали в комментариях.

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