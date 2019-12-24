Судебные приставы объявили охоту на Ольгу Бузову

Об этом информирует Telegram-канал Mash, передает Politeka.net.

По информации российских СМИ, звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову засудили за долги по коммуналке, из-за чего судебные приставы начали ее разыскивать.

Сообщается, что Ольга Бузова задолжала за свою квартиру в Санкт-Петербурге управляющей компании с названием "Космосервис".

Также известно, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова всячески игнорировала обращения управляющей компании, поэтому дело передали в суд.

"На просьбы погасить долги по жилплощади и коммуналке Оля отвечала холодным молчанием. Космический сервис захотел вселенской справедливости и обратился в единственное место, где её можно найти. В русский суд. УК ожидаемо выиграла — теперь приставы ищут Бузову, чтобы стрясти с неё 10 тысяч рублей. Может она и не знает, что за дом нужно платить", - с сарказмом резюмировали авторы публикации в канале Mash.

Ранее мы сообщали, что скандальная российская певица Оля Бузова ошеломила сеть выходкой в Санкт-Петербурге после резонансного убийства.

Так, на фотографии исполнительница позирует ночью в темно синем бикини и трусах, стоя на узнаваемом месте вечернего города. Как известно, именно там пытался утопить отрубленные руки своей студентки-любовницы российский профессор Олег Соколов.

Уточним, что свое фото Бузова никакими комментариями не снабдила. Вместо этого это сделали ее поклонники.

«Не понял. Ты голая в центре? Ты где?», «Волшебный Питер и Бузова в трусах», «Не пойму,и что ты там, на улице в трусах что ли ходишь», «боже, это дно», «Совсем уже тронулась», «что ты там принимаешь», «правильно – вывали свои прелести, а потом жаловаться будет», - написали они в комментариях под публикацией звезды.

Напомним, Пугачевой нашли молодую замену в шоу-бизнесе, терпение лопнуло.

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Также Politeka сообщала, что Бузова в одних трусах устроила переполох в России.