Известная певица Ольга Бузова устроила зажигательные танцы

Ольга Бузова показала себя и свою танцевальную пластику в провокационном платье. Изюминкой наряда стало откровенное декольте, об этом сообщает Politeka.net.

Ольга много работает на съемках. Как и любая модница, несмотря на свой жесткий график, Бузова успевает уделить внимание своим красивым и сексуальным нарядам.

И вот Бузова надела на себя черное платье с глубоким декольте и принялась зажигательно танцевать.

Поклонники восторженно оценили образ певицы, они начали нахваливать утонченность и стройность Бузовой.

Но нашлись и те кому не хватило "сочности": "Оленька, платье — огонь, но здесь грудь нужна!".

Ну что тут сказать, всем не угодишь.

Ранее мы сообщали, что скандальная российская певица Оля Бузова ошеломила сеть выходкой в Санкт-Петербурге после резонансного убийства.

Так, на фотографии исполнительница позирует ночью в темно синем бикини и трусах, стоя на узнаваемом месте вечернего города. Как известно, именно там пытался утопить отрубленные руки своей студентки-любовницы российский профессор Олег Соколов.

Уточним, что свое фото Бузова никакими комментариями не снабдила. Вместо этого это сделали ее поклонники.

«Не понял. Ты голая в центре? Ты где?», «Волшебный Питер и Бузова в трусах», «Не пойму,и что ты там, на улице в трусах что ли ходишь», «боже, это дно», «Совсем уже тронулась», «что ты там принимаешь», «правильно – вывали свои прелести, а потом жаловаться будет», - пишут они.

Напомним, у путинского министра помутился рассудок из-за доцента-расчленителя.

А еще Politeka писала, что расчленивший студентку-любовницу профессор совершил немыслимое с ее трупом.

Также Politeka сообщала, что расправившийся со студенткой профессор поразил признанием.