Украинская певица Джамала продемонстрировала свой недорогой образ в неожиданном месте

Обворожительная артистка предстала в ярком наряде - в откровенном топе с глубоким декольте, розовой мини-юбке и ботфортах, сверху звезда накинула дутую куртку, пишет Рoliteka.net. Образ завершил высокий длинный хвост и макияж со стрелками на глазах и блестящими губами.

Джа позировала в туалете, возле белого кафеля, а также встав на унитаз.

В посте певица опровергла заявление, что звездам легче красиво одеваться, так как у них много денег.

Для своей записи новогоднего поздравления артистка решила выбрать стиль американской певицы Арианы Гранде. При этом Джамала попросила стилиста выбрать ей вещи исключительно в секонд-хенде или комиссионных магазинах. В результате весь указанный образ и плюс украшения обошелся в 2000 гривен.

Артистка призвала людей не стесняться одеваться в секонд-хендах или комиссионных магазинах и выступила за осознанное потребление.

"Мне кажется, мода сейчас настолько толерантна, сэконд это или известный бренд - не имеет значения! Главное, чтоб вы себя чувствовали звездой вечера!!!🌟🌟🌟🌟🌟", - написала певица.

За два часа пост артистки собрал более 9500 лайков и много комментариев.

"Секонд?👀 Ботфорды 900 грн? Люксовый секонд я бы сказала", " 👍👍👍Молодец, я тоже за осознанное потребление! Вещи ,которые не ношу , но они в отличном состоянии отдаю малообеспеченным семьям, а детская одежда среди моих подружек передается...", "Какой же это секонд? Секонд там, где все по 30, 50, ну 100 грн. Ладно до 200 бывает. 😂", "Честно говоря, 2 тысячи это тоже не копейки", "Но хвост, челка и стрелки от Эми.😉😍🙏", "Горячая штучка!!", "Ваууууу 🔥", "Красотка😍👍", "mother ♥️🔥", "Сильно💪", "Очень красивая и суперовая в любом наряде)", "Ариана Гранде отдыхает", "Джамала, ну какая же вы все-таки крутая! Умная, красивая, стильная, еще и такая открытая и честная😊 Обожаю вас😍❤️", "Вооу воу воуууу🔥🔥🔥тушите пожар! Слишком горячооо, Джа😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».