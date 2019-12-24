Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников пикантным видом 

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

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Короче, супер люди! Как вы это делаете? Вот эти все подарки на Новый год? Вот вы их купили уже и подготовились? И уже знаете, где будете встречать ? И уже запаковали 😱 Я вот только поняла, что оказывается Новый год через 7 дней и у меня вот вообще ничего не готово! Так ! Кто уже купил подарки, тот поднимите руки 🤚🏼 Кто нет, поставьте любой другой смайлик ( ведь явно у нас нет времени ещё и смайлики искать 😂) #непутевыезаметки #пуститеменянатанцпол Парка @lastory_store ! Спасибо, небеса, что это моя марка и мне не пришлось покупать ничего тёплого на зиму, у меня хоть это есть 😂😂😂

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В этот раз Анна представила себя в новом имидже. Так, в Инстаграме артистка показала, как отдыхает с возлюбленным, отмечая, что ей все равно, как она теперь выглядит, ведь главное отдых и время с дорогими людьми. 

«Короче, супер люди! Как вы это делаете? Вот эти все подарки на Новый год? Вот вы их купили уже и подготовились? И уже знаете, где будете встречать ? И уже запаковали 😱

Я вот только поняла, что оказывается Новый год через 7 дней и у меня вот вообще ничего не готово!Так ! Кто уже купил подарки, тот поднимите руки 🤚🏼 Кто нет, поставьте любой другой смайлик ( ведь явно у нас нет времени ещё и смайлики искать 😂) #непутевыезаметки #пуститеменянатанцпол. Парка моя. Спасибо, небеса, что это моя марка и мне не пришлось покупать ничего тёплого на зиму, у меня хоть это есть 😂😂😂», - комментирует Анна представленные кадры.

"Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга.

Спасибо за поддержку. Бесконечное спасибо за любовь", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.

Также Анна решила прокомментировать свои отношения вместе с молодым спортсмменом, после того, как об их отношениях стало известно.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом