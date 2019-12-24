Новогоднее выступление едва не завершилось трагедией

Как передает Politeka.net, украинская певица Оля Полякова рассказала за кулисами концерта-награждения "Музыкальная платформа" о самых запоминающихся моментах, связанных с Новым годом.

По словам артистки, поистине пламенное выступление на праздники у нее было, когда прямо на сцене на голове вспыхнул кокошник - оказалось, сработал фейерверк. Полякова вначале даже не поняла, что в опасности, горит. Ей на помощь кинулись девочки из подтанцовки, а она начала их бить, не осознавая, зачем они ее хлопают по рукам и голове. Конечно, затем все выяснилось, и артистка, мягко говоря была в шоке от произошедшего, но теперь, спустя года, вспоминает этот горячий случай как забавный казус - с кем не бывает на работе.

"Однажды даже горела! Фейерверк был у меня на короне, точнее, загорелся кокошник - тогда еще, в кокошниках мы выступали... поэтому начал он гореть, плавиться и затем загорелся костюм. Помню, девушки меня тушили - били по руке, а я думаю: «Почему эти дуры меня бьют?» - поворачиваюсь и даю им сдачи, не понимая, что я горю. А когда же на сцене - ты в состоянии аффекта и ты не чувствуешь, что ты горишь и тебе больно. Так до сих пор шрамы остались», - поделилась историей Полякова.

Также артистка рассказала, что порой ей приходилось встречать Новый год и в гримерке, и в машине... Семья Оли уже знает, что праздник дома будет не 31 декабря, а тогда, когда мама вернется с гастролей.

«Мои дети уже знают, что Новый год у нас не первого, а второго января, когда мама отработает и приедет откуда. А может даже и 10, если выступаю за рубежом», - рассказала певица.

Ранее мы сообщали, Полякова рассказала, как встретила новый год, запершись в гримерке со своим костюмером. Звезда назвала этот день самым странным из всех праздников. Певица даже не заметила, что наступил Новый год, так как увлеченно беседовала с женщиной-костюмером, пока им в гримерку не постучались и не сказали, что уже как 15 минут новый год.

Напомним, беременная Ольга Полякова не сдержалась из-за пола ребенка.

Как сообщала Politeka, Полякова ошеломила новым видео, такой ее еще не видели: "почти как Пугачева".