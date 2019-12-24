На новогодние праздники врачи не разрешили Анастасии Заворотнюк покидать стены больницы

Однако поклонники «прекрасной няни» решили подбодрить актрису, которая борется с тяжелым недугом в одной из частных клиник в Подмосковье.

На страницы группы поддержки Заворотнюк в Инстаграм они разместили милую фотографию артистки.

На ней звезда «Моей прекрасной няни» улыбается, возле нее стоят близкие, в том числе ее супруг. Кроме того, в объективе запечатлен Дед Мороз.

"Пусть чудо произойдет", - говорится в подписи.

Фанаты не остались в стороне и пожелали артистке скорейшего выздоровления.

«Как поскорее хочется прочитать - Настенька выздоровела и отправилась домой!!!», «Настенька, мы тебя любим», «Настенька, выздоравливай, сил тебе и терпения!❤️», «Настенька выздоравливай!Я Тебч Очень Люблю!!! И помни ты у Нас Победительница - Вика!!!! Добрая и Красивая Няня.Желаю тебе Крепого Здоровье, Вечной и Романтичной Любви и Семейного Счастья!!!!! Благо Мы живем Рядом», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Заворотнюк более полугода сражается с раком головного мозга. Незадолго после рождения дочери Милы, весной 2019 года стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии. Актриса перенесла операцию в Германии, однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов. После этого Заворотнюк легла в одну из клиник Москвы. Известно, что актриса некоторое время находилась в коме.

После ряда операций Заворотнюк выписали. Но домой она так и не попала, так как тут же легла в реабилитационную клинику, где проходит специальные процедуры, включая массажи и занятия в бассейне. Появилась информация, что у актрисы частично парализована правая часть тела.

Также мы сообщали, что медики не разрешили актрисе покидать стены медучреждения из-за ее тяжелого состояния.

Врачи не разрешили звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк покидать пределы клиники, несмотря на просьбы близких забрать ее домой на новогодние праздники.

"Врачи остались непреклонны: Анастасия проведет все это время за стенами реабилитационной клиники. Однако кое-чего все же удалось добиться — близкие смогут посещать ее в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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