Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников кадрами, на которых она сверкнула похудевшей фигурой в пикантном наряде

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа. Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам, сообщает Politeka.

Группа активно выступает, ездить по городам и дает множество выступлений. В этот раз звезда показала себя в естественном виде во время жаркого отдыха на побережья.

Так, Виктория сверкнула похудевшей фигурой во время отдыха и удивила видом во время того, как позировала, испачкавшись в песке и намеренно демонстрируя необычный летний образ.

«Однозначно лучше поздно, чем никогда!😉», – загадочно написала Виктория.

Поклонники тут же ответили на представленный пост:

«Только увидела фото, сразу пришла мысль!😊👆 Талантливый человек - талантлив во всём! Особенно творческий! 😃🙌😍💥💥💥👏👏👏 Круто!✌️», «Лично для меня " Лучше рано чем поздно "🙃😁 ) . Очень не люблю опаздывать . 😕», «Очень, очень красивая, сексуальная, обврожительная, задумчивая, загадочная!🍓🍒💕🌹💋😘❤️ Очень Люблю и уважаю тебя как парень-друг!🍓🍒💕🌹💋😘❤️🍓🍒💕🌹💋😘», «Это смотря что)! Самая красивая и сексуальная девушка страны, вне конкуренции🌹🌹🌹🔥», «Ужас какой!! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Вика, без обработки фото думаю вышло бы намного лучше А то так старалась загримировать, что половина серёжки где-то делась🤦‍♀️🤦‍».

Ранее мы писали, что группа приступила к масштабному туру, но при этом старается не забывать о спорте и правильном питании. Похоже, это действительно так, ведь Виктория продемонстрировала удивительно стройное тело рядом с известной артисткой - Ириной Билык.

Дело в том, что Ирина предоставила группе «НеАнгелов» свою песню, чем не мало удивила социальные сети. К слову, вид артистки не менее озадачил поклонников.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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