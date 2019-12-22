Известная украинская певица Светлана Лобода появилась в компании Максима Галкина на одной из передач по российскому телевидению

На первом фото Светлана облокотилась на плечо Максима. Лобода выбрала для вечера золотистую блузку, а также кожаные штаны. На программе также присутствовал Филипп Киркоров, Артур Пирожков и другие звезды российской эстрады. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я благодарю Вас, мои дорогие друзья, за что этот вечер вы разделили со мной Так ценно и так важно осознавать, что вы у меня есть. Спасибо", - написала Лобода под фотосетом.

В комментариях засветилась и известная украинская певица Надежда Мейхер:

"Удачи тебе, дорогая Лободуня... Пусть Господь всегда оберегает тебя и твою семью".

Фанаты также написали комментариях:

"Обожаю", "Роберт очень похож на вас", "Обожаю вас с Надей, любовь навсегда", "Как всегда любимая Лобода на высоте, а когда то говорили эти люди... не прорвется", "А с Галкиным прям смотритесь", "Это было шикарно", "Вы реально слишком идеальная для этого мира . Спасибо вам за все", "Супер, а доча какая умненькая, космический туризм для детей", "а Максим такой счастливый!", "Всё естественное смотрится, всегда лучше".

Сообщалось, что певица Светлана Лобода побывала со своей семьей на тематическом авторском ТВ-шоу Максима Галкина, которое выходит на одном из российских телеканалов.

Так на новых опубликованных фото певица предстала, в общем и целом, в достаточно скромном наряде – белых стильных штанах, кофте без глубокого декольте, что редкость в луках артистки. При всем при этом, верх наряда Светланы Лободы немного просвечивал – через белый свитер виднелся, вероятно, черный бюстгальтер.

Стоит также отметить, что артистка немного сменила имидж – остригла небольшую челку и укоротила волосы под каре.

Напомним, Лобода не сдержалась и заговорила о личном

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