Пользователи сети разнесли в пух и прах российскую балерину Анастасию Волочкову, которая решила станцевать "Кармен"

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм танцовщица разместила небольшое видео, на котором показала, как исполняет танец «Кармен». (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако подписчики не оценили старания Волочкоой отметив, что это не танец, «а дергания психически неуравновешенного человека».

Предлагаем вам посмотреть самые интересные комментарии, которые были оставлены под видео.

«Посмеялась от души от ваших ковыляний 👍😆😆😆 Это не выступление балерины, это выступление тёти, которая очень хочет танцевать и искренне верит что может», «Жалкое зрелище», «Аж пол ходуном ходит😭», «Это танец лошади Кармен?», «Тяжеловато. Не хватает женственности», «Да..., впечатление от просмотра просто удручающее😢...слов нет хороших!», «Что она делает? Какой балет? Бегает словно молочница по лугу👎», «от балетного прошого осталась лишь хорошая растяжка...», «это не танец,а дерганье психически не уравновешенного человека», «Не балерина,а какая-та лошадь,смотреть ни какого эстетического удовольствия,а на счет зависти,это не от большого ума», «Пластики нет», - пишут люди .

Ранее мы сообщали, балерина поставила на уши сеть снимком с актером Никитой Джигурдой. В кадре Волочкова прижалась у нему правой стороной, а тот нежно обнял ее за плечи - прям, как любовники. Такую идею подали поклонники артистки, вовсю обсуждая фото в ее Инстаграм.

Также мы рассказывали, Волочкова испугала "кибер-нарядом". Блестящий брючный костюм "а-ля робот" и необычный головной убор с антеннами: никого не оставили равнодушными. Настя будто вышла из космического корабля, представляя инопланетную расу. Комментирующие не оценили фантастический образ Волочковой.

"О боже фото фильм ужасов не помню как называется был там один такой персонаж", - писали в соцсети.

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