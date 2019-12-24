Известная певица и солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег показала новогоднее видео

на кадрах Герцег в красной кофте с открытым плечом. Можно заметить, что Эрика забыла о белье. Знаменитость позирует на камеру и что-то шепчет зрителям. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Будьте счастливы, не грустите никогда! Берегите себя и друг друга", - написала Герцег.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под роликом:

"Эрика где ваши чёрные костюмы с велосипедками и топиками? Один раз выступили и все", "Красавица", "Эрика, скоро Новый Год, не забудь поздравить всех кто на тебя подписан нас много", "Эричка! Пусть исполнятся все твои мечты", "Вкусняшка".

Ранее мы сообщали, что пышногрудая «любовница» Меладзе взбудоражила видом в экстра-мини.

Участница популярного музыкального коллектива ВИА Гра Эрика Герцег показала откровенное фото со съемок.

На новом опубликованном снимке артистка присела, немного расставив ноги и исподлобья смотрит в камеру. На девушке черные колготы или чулки в микро-горошек, волосы блондинка подобрала, также на ней прекрасно село мини-платье с высоким воротником:

«Дорогой Дедушка Мороз! Я весь год была очень хорошей девушкой, поэтому, пожалуйста, вручи меня в подарок...», - написала Эрика.

Сообщалось, что раздетые красавицы из "ВИА Гры" устроили горячую фотосессию прямо на полу.

Солистка группы "ВИА Гра", Эрика Герцег, опубликовала фото со своими коллегами.

Артистка обнародовала новый снимок, на котором она вместе с другими солистками позирует в откровенных образах. Эрика находится посередине в белой длинной рубашке, которую она спустила с плеч, также она показала свои стройные ножки.

Слева от Эрики присела Ольга Меганская в черном шелковом халате с кружевом, а справа - Ульяна Синецкая в в топе и шортиках.

Напомним, молодая "любовница" Меладзе прервала молчание и раскрыла сокровенную тайну

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