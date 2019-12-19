Все исполнительницы хороши, "как на подбор"...

Артистки из ВИА Гра поразили "скромностью", но это только на первый взгляд

Девушки продемонстрировали красивое фото перед новогодними праздниками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram солистки группы Эрики Герцег.

Так на новом опубликованном совместном фото, блондинка, брюнетка и, вероятно, кудрявая шатенка - Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая соответсвенно - удивили публику своим внешним видом.

На снимке девчата немного пошалили - выпили шампанского и, якобы, побеседовали в дружеской обстановке. Девушки удивили на сей именно раз условной скромностью, потому как публика привыкла видеть их в кричащих откровенных нарядах или без одежды вовсе. На в этот раз, звездные красавицы были в более менее "скромных" одеяниях - Эрика предпочла классическую блузку под горло и подобрала волосы, Ульяна была в топе и рубахе, а Ольга вся в черном:

«Считаем дни до Нового года! 💫

А Вы уже успели купить подарки и украсить дом? 🎄

Времени осталось так мало!»

Поклонники оценили "ход" артисток и осыпали их комплиментами:

«Волшебное фото»

«Ангелы»

«Ну просто зайка 😘♥»

«Красотки ❤»

Ранее на опубликованных кадрах молодые стройные и на любой мужской вкус красавицы кокетничали на камеру. Наряды у девушек – кричащие, если не сказать больше. На каждой из них кожаные изделия, добротно «усыпанные» разнообразными цепями и металическими кольцами.

Более того, девушки, скорее всего, как и в жизни, так и на фотокарточках за всем наблюдают "свысока" – надменные взгляды, устремленные прямо в объектив камеры придают опубликованным снимкам еще большей пикантности.

Кроме черных кож-одеяний, девушки распустили волосы и надели чулки или колготы в микро-сетку, чем выгодно подчеркнули свои стройные ножки. Не обошлось на новых снимках и без демострации груди и прочих женских прелестей – но, безусловно, не прямой, а косвенной. Местами откровенные наряди прижимали прелести молодых красоток слишком плотно…

Поклонники от такой «порции» красоты и артистизма просто в восторге:

«Красотки»

«Любимки»

«Кошечки, как всегда стильно и се*си)»

«Образы потрясающие»

«Красавицы умницы очаровашки и милашки»

«Образы потрясающие»

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.