Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" показала новый мейкап

На кадрах Слава говорит, что это "неприлично красиво". Каминская в этот раз появилась в свитере. Знаменитость демонстрировала макияж крупным планом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку артистки.

"Спасибо, обожаю!", - написала Слава под роликом.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:

"Слава , Вы невероятная", " это просто... Ах, как ах...!!!! Нет слов)))", "Самый лучший из всех Мейкап!", "Извиняюсь за мой французский, "КЛАССНО", "Вы очень красивая!!!!", "Прям ооочень похожа на Дженнифер Лопес с таким макияжем", "Не видно вас настоящую. С легким мейком мне вы нравитесь больше.", "Очень изменилась. Другое лицо совсем стало".

Ранее мы сообщали, что украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников.

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

В этот раз артистка показала себя в осеннем теплом луке. Звезда распустила волосы и позировала в свободных укороченных джинсах светлого оттенка. Дополнила лук Слава пушистой теплой жилеткой черного оттенка, а также клетчатым пиджаком.

Сообщалось, что Каминская резко изменилась во внешности, такой ее еще не видел.

«Что вы знаете о стрессе? Съемки на следующий день после моего 35-летия. все гости выживали, а мы с dashavisag пытались держать лицо -мое лицо. Цените ответственных работников», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на сцене Каминская показалась в образе Джессики Раббит из мультсериала про кролика Багза Банни. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним, Каминская зажгла с бывшим мужем, фото облетело сеть

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