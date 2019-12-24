Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская, бывшая ВИА Гра, похвасталась откровенным платьем

На снимке Надежда стала в пикантной позе и приспустила платье на плечах. Фото получилось довольно жарким. Если присмотреться, то можно увидеть на платье стихи Мейхер. Вокруг певицы находятся старинные декорацие. Можно рассмотреть люстру, которая напоминает горение свечи, а также старое кресло. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Ранее мы сообщали, что сочная Мейхер расстегнула блузку и засветила сокровенные места.

Надя в этот раз показалась в классическом костюме и близке. Она закрыла глаза и выгнула немного тело, что придало фото особой пикантности.

"Кто сегодня оставил осадок в душе твоей, Ангел мой? Кем заполнены мысли твои? До дна выпивая сокровенное, Ты радуешься. Со скоростью света услышу запах твоей любви. Это ты моё сердце биться заставляешь. Это ты моим чувствам придал значение, Моей жизни— смысл.", - написала Мейхер под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Вы такая здесь сексуальная и соблазнительная, у меня даже часы встали, я бы с вами все зимы перезимовал. У вас необычный талант- талант быть сексуальной! Продолжайте в том же духе и побольше таких фоток!!!", "Вау", "Шикарный образ", "Неотразима", "Красавица! Богиня!", "Нежная страсть".

Сообщалось, что соблазнительная Мейхер показала свое достоинство в прозрачном платье.

Известная украинская певица Надежда Мейхер, которая была участницей группы ВИА Гра, поделилась новым жарким фото.

Надежда в этот раз расположилась на постели. Она показала всю свою красоту в прозрачном платье. Образ дополнила шляпка и туфли на высоком каблуке. Фото вышло соблазнительным и солнечным.

Напомним, жаркая Мейхер на столе показала сочные места в пикантной позе

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