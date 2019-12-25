Галина Волчек уже на протяжении десятилетий не может избавиться от своей зависимости

Об этом пишут Дни.

Как известно, Галина Волчек очень долгое время курит как паровоз и умудряется выкурить за полчаса до четырех сигарет.

От этой зависимости она не смогла избавиться даже, когда оказалась в инвалидной коляске. И в этом виновата ее подруга Алла Пугачева.

Волчек признается, что свою первую сигарету в день выкуривает только после завтрака.

"Это единственное умное, что я с собой делаю. Я натощак не курю. Алла Борисовна Пугачева меня на мундштуки подсадила. Просто мундштучки, которые что-то вредное забирают. Я ее люблю и ей верю, она дала мне немножко, а потом я начала сама покупать", - раскрыла актриса один из секретов.

Стоит отметить, что пагубная зависимость начала проявляться у Галины Волчек еще в юности.

"Мы с Наташей Ромм, дочерью знаменитого режиссера Михаила Ромма, не просто дружили, а были как сестры, жили в соседних подъездах. Эталоном красоты, величественности, женского обаяния для нас, 12-13-летних, была актриса Елена Кузьмина, жена Ромма. Этот образ полулежащей всегда Кузьминой: одна рука поддерживает голову, а другая держит сигарету... Мы завороженно смотрели на нее, а потом решили подойти к зеркалу и примерить на себя этот образ, посмотреть, как он соединится с нами. И тогда я единственный раз увидела, как папа плакал: он как раз увидел меня с сигаретой, а я не заметила, что он вошел. Он страдал от моего курения, но не мог меня ежедневно воспитывать – он снимал кино", - вспоминает актриса один из периодов своей жизни, который дал ей серьезный толчок.

Стоит отметить, что о вреде курения Галине Волчек рассказывали не только взрослые. Например, дети примадонны Аллы Пугачевой призывали ее отказаться от сигарет.

В соцсетях было опубликовано видео, на котором Лиза спрашивает у актрисы, болит ли у нее нога, прикованная к инвалидному креслу. Галина Борисовна подтверждает, что болит, а наа это Гарри замечает, что нельзя курить. Волчек отвечает следующее: "Ты сказал, что нельзя, мы и не курим..."

Ранее мы сообщали о том, что народную артистку СССР Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве. Когда приехала скорая, она была уже не в сознании. После госпитализации артистку ввели в медикаментозную кому.

Галина Волчек перестала дышать самостоятельно из-за осложнений двусторонней пневмонии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Артистка находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.

Как сообщала Politeka, беда случилась в семье популярной российской певицы: «состояние здоровья моей дочери…».

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