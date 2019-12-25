Фанаты Анджелины Джоли и Брэда Питта никак не могут успокоиться и все мечтают о воссоединении пары

Известно, что голливудские актеры разошлись в 2016 году, пишет Рoliteka.net. Одной из причин считают конфликт в самолете между Брэдом Питтом и приемным сыном Мэддоксом. Якобы актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поднял руку на ребенка. Это стало последней каплей и Джоли подала на развод.

Также ходили слухи отом, что Брэд был не согласен с с правилами Энджи в воспитании детей, что также подлило масла в огонь. Ведь Джоли любит путешествовать с детьми по странам, а Питт считает это неприемлимым.

После этого случилась череда скандалов. Появилась информация, что актриса настраивает детей против отца.

Тем не менее поклонники до сих пор надеются на перемирие звезд. Так, на днях в СМИ появилась информация, что хоть оба не собираются возобновлять отношения, но все-таки им удалось наладить контакт. Во слухам, Джоли даже останется на Рождество в Калифорнии специально для того, чтобы дети смогли отметить праздник с отцом.

Пока остается неизвестным, останется ли сама Джоли в праздничный вечер, но в сети уверены, что даже этот поступок - большой прогресс в отношениях бывшей самой красивой голливудской пары.

Напомним, приемные дети не приехали на день рождения Брэда Питта.

Как известно, Питт общается только с некоторыми своими детьми – Шайло, Ноксом и Вивьен. Приемные же напрочь отказались даже общаться с отцом.

Ранее, ради того, чтобы хоть как-то наладить связь с семьей, актер, у которого были проблемы с алкоголем, пошел в группу анонимных алкоголиков и, судя по тому, что пишут голливудские таблоиды, смог победить пагубную зависимость.

Ранее сообщалось, что Джоли сделала приятное своему бывшему мужу Брэду Питту, отдав ему детей в канун Рождества.

Однако, как выяснилось, с артистом в его доме в Сан-Фелис, проведут праздники далеко не все дети.

Так, в преддверии праздника к Питту прибудут его родные дети - 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс.

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