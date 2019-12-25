Известная певица Надя Дорофеева решила эпатировать на сцене в ярком образе, который ошеломляет буквально с первого взгляда

Как сообщает Politeka.net, украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" постоянно блистает на сцене в пикантных и откровенных нарядах, которые удачно подчеркивают идеальную фигуру артистки.

А буквально каждый номер группы "Время и Стекло" - это отдельная история, которую звезды приправляют зажигательными танцами и конечно же запоминающимися экстравагантными концертными костюмами. Несколько часов назад в Instagram-Stories певицы появились кадры из выступления группы.

На них Дорофеева блистает в ультра-коротком платье в паетки, которые создают градиент от фиолетового до синего оттенка. Она дополнила оригинальный наряд массивными круглыми сережками. Макияж был сделан с акцентом на глаза певицы, которые девушка подчеркнула серебристыми тенями, а локоны завила в легкие волны, струящиеся по спине и плечам.

На кадрах Дорофеева исполнила зажигательный танец, двигаясь в ритм музыке. При этом она трясла пятой точкой, роздвигала ноги в стороны и подпрыгивала на месте. Из-за того, что наряд певицы был ультра-коротким, поклонники смогли разглядеть нижнее белье Дорофеевой.

Также ранее сообщалось, что Надя Дорофеева похвасталась в сети откровенными нарядами, в которых выступила на концерте.

Снимки девушка опубликовала в разделе Stories в Instagram. Так, на одном из опубликованных снимков Дорофеева одета в один только боди черного цвета с надписью бренда, сверху лишь накинута прозрачная накидка в виде платья. Она выгнулась в соблазнительной позе, продемонстрировав зрителям со сцены свои голые ноги и пятую точку. Руки она подняла вверх, в одной Дорофеева держала микрофон.

Напомним, Дорофеева блеснула на публике в откровенном наряде

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