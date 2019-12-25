Состояние российской актрисы театра и кино Галины Волчек резко ухудшилось

Как сообщает Politeka.net с ссылкок на Телеграм-канал Mash, у советской и российской актрисы театра и кино, театрального режиссера, педагога, художественного руководителя Московского театра «Современник» Галины Волчек прогрессирует пневмония.

К этому страшному диагнозу добавился ателектаз — идет разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости.

Знаменитая актриса и режиссер до сих пор подключена к ИВЛ, состояние оценивается как крайне тяжелое, сейчас оно нестабильно.

Также ранее сообщалось, что народную артистку СССР Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве. Когда приехала скорая, она была уже не в сознании. После госпитализации артистку ввели в медикаментозную кому.

Галина Волчек перестала дышать самостоятельно из-за осложнений двусторонней пневмонии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Артистка находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что Галина Волчек очень долгое время курит как паровоз и умудряется выкурить за полчаса до четырех сигарет.

От этой зависимости она не смогла избавиться даже, когда оказалась в инвалидной коляске. И в этом виновата ее подруга Алла Пугачева. Волчек признается, что свою первую сигарету в день выкуривает только после завтрака.