Состояние российской актрисы театра и кино Галины Волчек резко ухудшилось
Как сообщает Politeka.net с ссылкок на Телеграм-канал Mash, у советской и российской актрисы театра и кино, театрального режиссера, педагога, художественного руководителя Московского театра «Современник» Галины Волчек прогрессирует пневмония.
К этому страшному диагнозу добавился ателектаз — идет разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости.
Знаменитая актриса и режиссер до сих пор подключена к ИВЛ, состояние оценивается как крайне тяжелое, сейчас оно нестабильно.
Аномальная погода атакует, мощная стихия накроет Украину: такой зимы еще не было
Астрологи раскрыли будущее Порошенко в 2020, Украина вздрогнет: «Уже в апреле...»
Блондинка из Квартал 95 сверкнула формами на сцене: "Опять где-то трусики забыла"
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Также ранее сообщалось, что народную артистку СССР Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве. Когда приехала скорая, она была уже не в сознании. После госпитализации артистку ввели в медикаментозную кому.
Галина Волчек перестала дышать самостоятельно из-за осложнений двусторонней пневмонии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Артистка находится в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, что Галина Волчек очень долгое время курит как паровоз и умудряется выкурить за полчаса до четырех сигарет.
От этой зависимости она не смогла избавиться даже, когда оказалась в инвалидной коляске. И в этом виновата ее подруга Алла Пугачева. Волчек признается, что свою первую сигарету в день выкуривает только после завтрака.
"Это единственное умное, что я с собой делаю. Я натощак не курю. Алла Борисовна Пугачева меня на мундштуки подсадила. Просто мундштучки, которые что-то вредное забирают. Я ее люблю и ей верю, она дала мне немножко, а потом я начала сама покупать", - раскрыла актриса один из секретов.
Напомним, предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.
Как сообщала Politeka, беда случилась в семье популярной российской певицы: «состояние здоровья моей дочери…».
Также Politeka писала, что российскую звезду срочно госпитализировали: «пережила атаку…», первые подробности.