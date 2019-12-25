37-летняя украинская певица, экс-солистка ВИА Гры Анна Седокова ошеломила снимком на природе

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась пикантным кадром, сделанным в поле с подсолнухами. Аня предстала в платье желтого сочного оттенка с распущенными слегка растрепанными волосами. Для удачного кадра артистка зашла в подсолнухи, которые ей достигли почти по пояс, и широко расставила руки. При этом артистка закрыла глаза от удовольствия, получаемого от момента "близости" с природой.

Седокова решила пойти навстречу многочисленным фолловерам (которых у нее аж 5 миллионов) - и устроила им нетворкинг - то есть обмен профессиональными "визитками" с целью дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в круге общения друзей или знакомых.

"Вот у меня 5 млн подписчиков и вероятно, у многих из вас есть своё дело или бизнес? И вы часто пишите мне в Директ: «Ну Аня, ну сделай рекламу просто так». Вы хотите рассказать нам о своём Хобби или бизнесе? Или найти партнеров? Может вы печёте вкусные тортики и вам нужны покупатели? А может у вас отличный аккаунт о женской психологии? А может вы обучаете детей танцам! Или продаёте самые красивые новогодние платья? Я хочу помочь и в комментах у меня тут 👇🏼 вы можете рассказать о своём бизнесе или магазине или услуге, а я выберу три бизнеса и сделаю рекламу у себя бесплатно и от души ❤️", - подписала снимок артистка.

Комментирующие сразу же кинулись хвалить певицу за идею, а также рекламировать сами себя. За час снимок Седоковой лайкнули почти 30 000 человек.

"Какая отличная идея 😍👌"

"Фотка огонь 👍👍👍"

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Ранее мы сообщали, Седокова напугала сеть своим внешним видом. Некоторые заподозрили ее в том, что она переборщила с "уколами красоты".

«Остановитесь с пластикой! Сто лет не видела Седокову. И не узнала😭», «Что у вас с носом? Все эти пластические операции убили вашу красоту», - пишут в комментариях под снимком.

Также мы рассказывали, как Седокова устроила переполох в детской поликлинике. Причиной тому стало зверское отношение медсестры, которая брала у ее сына Гектора кровь из пальца.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.