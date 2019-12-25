21-летняя приемная дочь украинского рэпера Потапа, Наташа Горовая, удивила снимками из своего детства

Как передает Politeka.net, девушка поделилась несколькими кадрами, которым, наверно, не менее 15 лет, на которых она предстала еще совсем маленькой. На одном из фото на Наташе забавный наряд с головным убором (будто бы сделан из маминых гардин), а в руках - графин с сухими лепестками роз. Довольный облик девочки выдает ее хорошее настроение. На другом снимке, Наташа, видимо, была на прогулке на природе. В курточке и джинсах, с двумя хвостиками малышка смотрит вверх на того, кто ее фотографирует, озаренная счастливой улыбкой. Третий снимок не менее интересен. Здесь ребенка, очевидно, чем-то "обидели". Наташа, сидя на диване с ногами, насупилась и возмущенно смотрит в объектив.

Девушка решила подвести итоги уходящего года в подписи к кадрам:

"Что для меня счастье? Это широкое понятие, которое одним словом не объяснить) Это моя семья - когда можно собраться раз в неделю или чаще , навестить родных, обсудить детство 🧸 Это любимая работа, на которую иду каждый день с желанием и знанием что развиваюсь и двигаюсь вперёд 💥

Это мой Мопсик, который внёс в мою жизнь и жизнь моей семьи такое количество любви и позитива! За что я конечно хочу сказать спасибо Денису 🐶 Это умение прощать и понимать. Умение признавать свои ошибки. Тут я имею в виду свою личную жизнь и объяснения тут излишни 💛 Это умение любить человека просто за то, что он есть", - откровенно поделилась Наташа.



Дочь Потапа добавила, что этот год оставил "приятное послевкусие", каким бы сложным ни был.

Детские фото девушки заставили поклонников умиляться.

"Ааа какая Хорошенькая😌"

"3, когда не дали конфетку 😂"

"какая малышка😍утютю прям😻"

"Ти диви яка модніца😹💞💖"

Ранее мы сообщали, Горовая удивила снимком из повседневной жизни. Девушка поделилась кадром из кафе на Подоле в Киеве.

«Новая волна вдохновения ворвалась в наш офис на крайней рабочей неделе. Идеальная локация для того, чтобы творить. Подбиваем итоги 2019 и ставим цели на 2020. Идеальное настроение, как и фото», - написала она в соцсети.

Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках

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