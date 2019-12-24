Девушка рассказала о целях на следующий год

Приемная дочь украинского продюсера Потапа показала трогательный снимок и подвела итоги года

Как сообщает Politeka, кадром Наталья Горовая поделилась в Instagram.

«Новая волна вдохновения ворвалась в наш офис на крайней рабочей неделе. Идеальная локация для того, чтобы творить. Подбиваем итоги 2019 и ставим цели на 2020. Идеальное настроение, как и фото», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Наталья Горовая позирует за столом после того, как пообедала. В ее геометках говориться, что снимок был сделан на Подоле в Киеве. Пользователи сети решили восхититься красотой девушки.

«Очень красивая», «вау, красотка», «какая милая», «просто милашка», «огонь, Наташа», - пишут они.

Как сообщалось ранее, дочь известного украинского исполнителя и продюсера Алексея Потапенко Наталья Горовая показала «горячий» кадр в сети. Снимок она опубликовала у себя в соцсети.

Так на новом опубликованном снимке девушка, вероятно, поцеловала в губы звездную подопечную своего отца Мишель Андраде. На снимке, опубликованном дочерью репера, девушки сидят в обнимку, Наталья «эпицентр событий» прикрыла рукой:

«А был ли поцелуй?», - подписала дочь Потапа фото.

Обе девушки на снимке закрыли глаза, вероятно, от удовольствия, все происходило, скорее всего, одном из столичных увеселительных заведений. Поклонники обескуражены увиденным:

«Мммммм»

«Я здохла»

«Бллл, коты-заи😍🔥»

«Новая пара😂»

«Уххх😏🔥🔥🔥»

«Ой, вы шо, какие бомбезные😻❤»

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