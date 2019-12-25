Звездная украинская балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов растрогали сеть семейным снимком

Как сообщала Politeka.net, знаменитая пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе растят двух маленьких детей. Пара воспитывает сына Тимура и дочку Настю.

Они старались не публиковать снимки малышки, а показывали фото лишь их сына, но совсем недавно у девочки состоялся дебют перед многочисленными поклонниками пары. Впервые Настя появилась с звездной мамой на обложке одного известного журнала.

Вслед за женой милым снимком решился поделиться Александр Стоянов. Снимки были сделаны в рамках фотосессии для журнала. Так, в личном блоге на странице Instagram он показал нежное фото. На нем он позировал с дочкой и сыном. Они выбрали одежду белого оттенка, а вот девочка красуется в платье настоящей принцессы.

"Невозмутимая, спокойная и 100% папина дочка♥️ У нас в семье, мы с Настей - вода, а Тима с Катей - огонь🔥 И в этом, наверное, и есть наш идеальный семейный тандем!", - написал Стоянов на своей странице под очаровательным снимком.

Пользователи сети начали активно комментировать семейный снимок, подарив для семьи множество комплиментов. Многие отмечали, как девочка похожа на своего отца.

"Малышка чудо ☺️🤗😘", "Вы такие красивые!!! Любуюсь вами!!! Настенька- это не просто имя - 🦋Это - оберег семьи!!Тем более имея такого брата!!! ❤️", " Настенька- клон папы, а Тима- клон мамы👏", "Крошечки-хорошечки:)", "Что удивительно, всегда отмечала, как именно сын на Вас похож внешне) Папина дочь и мамин сын - почти закон)".

Также ранее сообщалось, что Кухар разместила снимок, на котором позирует в желтом платье. От взгляда не ушло глубокое декольте балерины и изящное длинное украшение. Идеальная укладка и неброский макияж дополняют образ Кухар.

На руках Екатерина держит красивую девочку в красном платье. Ребенком оказалась дочь балерины и ее супруга Александра Стоянова.

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