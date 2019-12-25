Внучка известнейшей исполнительницы Софии Ротару Соня показала атмосферный снимок

Предпраздничное настроение Соня Евдокименко решила передать с помощью «теплой» фотографии со своим домашним любимцем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новом опубликованном фото девушка позирует с белом «уютном наряде» и с белого окраса песиком у елки – атмосфера на фото поистине рождественская:

«Хороших праздников», - подписала юная знаменитость фото. У высокой нарядной елки, полулежа артистка выглядела спокойно и счастливо.

Напомним также, внучка известнейшей певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко опубликовала фото, на котором позирует в стильном спортивном наряде и показала любовь к исконно украиской традиции.

Так на новых опубликованный кадрах со сториз девушка показала, ка прогуливается в холодном Нью-Йорке, а также собирается обедать - на столе был апеетитный борщ с пампушками. А после, видимо, точенная Соня решили позганять калории от сытного блюда в спортзале.

Артиска показала, в частности, с последней локации весьма откровенное фото - она в черном спортивном костюме расставила ноги и сделала сэлфи у зеркала. Но, справедливости ради стоит отметить, что девушка лишнего кадрами не засветила - у нее по большей части все снимки приличные, стильные.

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