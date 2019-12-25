Трагедия произошла ранним утром 24 декабря в городе Ошава провинции Онтарио в Канаде

Как передает Politeka.net со ссылкой на местное издание cp24, около трех часов утра в полицию поступило сообщение о стрельбе на пересечении Simcoe Street North и Britannia Avenue. Очевидцы заявили о раненном.

По приезду на место правоохранители обнаружили мужчину, который был уже мертв из-за многочисленных огнестрельных ранений. Им оказался 24-летний музыкант, рэп-исполнитель Ягуар Стюарт, известный под сценическим псевдонимом, как Bvlly.

Полицейские обнесли лентами улики, замеченные возле красного седана Mazda 3, припаркованного на проезжей части таунхауса в этом районе. Следователи заблокировали участок дороги, чтобы провести расследование. Информация о подозреваемом пока не обнародуется.

По словам очевидца, во время стрельбы он находился в своем гараже и слышал семь выстрелов.

Ранее мы сообщали, внезапно умерла звезда сериала "Друзья". Так, не стало 72-летней Элли Уиллис, автора известной песни, что звучит на заставки сериала. Композитор умерла вечером 24 декабря - у нее остановилось сердце.

Элли Уиллис родилась в 1947 году в Детройте, США. Ее называли "королевой китча". Композитор, режиссер, продюсер, оператор и актриса – мультиартистка запомнится своей оригинальной манерой поведения и творчества.

Также мы писали, резко ухудшилось состояние здоровья 86-летней актрисы театра и кино Галины Волчек.

Народную артистку СССР госпитализировали вечером 23 декабря в Москве. Для поддержания жизни женщину ввели в состояние медикаментозной комы. Она перестала дышать самостоятельно из-за осложнений после двусторонней пневмонии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.

Как сообщала Politeka, беда случилась в семье популярной российской певицы: «состояние здоровья моей дочери…».

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