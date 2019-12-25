Звезда "Квартал 95" Екатерина Никитина опубликовала фото, на которых предложила найти пять отличий 

Артистка предстала в экстремально коротком блестящем платье, изящных туфельках и колготках, пишет Рoliteka.net. Наряд идеально подчеркнул фигуру артистки и продемонстрировал стройные ножки, так и хочется крикнуть: "Просто вау!" 

Завершили образ Екатерины волосы уложенные в хвост и волнами. 

На снимке звезда делала вид, что пела, а в посте предложила подписчикам отыскать несколько отличий. 

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За час публикация звезды "Женского Квартала" собрала более 1000 лайков и много комментариев, которые касались найденных отличий. Также один из пользователей оставил комплимент. 

"Этот раз, слишком легко", " Браслет на ноге и кончик микрофона, всё, что я нашел🤘", "Невероятная😍", "Браслет на ноге и кончик микрофона, все, что я нашел", "Тень, микрофон, палец, туфля, потолок!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина "зажгла" в неожиданном месте. Так, звезда в кожаных штанах, блузке с вырезом и распущенными волосами радовалась своим успехам - она станцевала импровизированный танец, который ознаменовал защиту ее диплома:

«🔥🎓🔥 Всё! Да! Ура! Диплом защищён!✅ Наконец-то, как я этого ждала)
Хух)», - подписала звезда ТВ свое новое видео, опубликованное в сети.

Далее Никитина поблагодарила всех причастных за помощь и поддержку.

Поклонникам очень нравится непосредственность горячей блондинки - кто бы еще так зажег в стенах института, они поздравляют ее в комментариях с событием и пишут о красоте девушки.

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🔥🎓🔥 Всё! Да! Ура! Диплом защищён!✅ . Наконец-то, как я этого ждала) Хух) Спасибо @go_evgen за все!!!!! Вы лучший ДЕКАН за всю историю человечества!☝🏻❤️ Без Вас я бы не смогла учиться с удовольствием☝🏻 Я довольная как слон!😅 В-83 ✅ 2 образование done ✅ Господи, я могу писать очень много, слишком на эмоциях!🤪 Хочется всех обнимать и целовать)😘♥️ На мне идеальная рубашка от @tm_cherkassky , спасибо 😍 . . квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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Напомним, недавно Никитина призналась, что не прочь порезвиться на камеру - девушка подчеркнула все приимущества своей спортивной фигуры во время зажигательного танца.

Сначала на видео зритель видит Екатерину скромную и даже нескольку зажатую в своих движениях, секунду спустя - она уже отрывается по полной в ярком комбинезоне с V-образным вырезом, а также черных колготках и обуви на каблуке. 

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина поразила поклонников откровенным фото.

Так на новом «загадочном» опубликованном кадре знаменитая комик и спортсменка показала свой силуэт в полумраке.

Напомним, раздетая красотка из «Квартал 95» показала идеальное тело на камеру: «Богиня, вот это изгибы»

Как сообщала Politeka, красотка из Квартала 95 взбудоражила горячими движениями в кожаном наряде: «расставила ноги и…»

Также Politeka писала, что  горячая блондинка из "Квартал 95" завела сеть пикантными движениями: "колбасит не по-детски"