Солистка популярного музыкального коллектива ВИА Гра Эрика Герцег показалась в полупрозрачном наряде

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram группы. Так на новом опубликованном фото артистка буквально "рвет на себе одежду" - кадр со съемок клипа на песню "Просто мне по сердцу" удивил многих поклонников горячего трио.

Эрика упала на колени на пол, при этом певица мотает голой, ее волосы взъерошены, а выражение лица принимает даже несколько страдальческий вид.

Артиска на кадре немного засветила бедра, в белоснежном полупрозрачном одеянии - тунике, накидке или халате - исполнительница смотрелась очень эффектно.

Поклонники пишут, что нынешний состав группы один из самых лучших, а солистка Герцег - просто воплощение "женственности и красоты".

Ранее на опубликованных кадрах молодые стройные и на любой мужской вкус красавицы из ВИА Гра кокетничали на камеру. Наряды у девушек – кричащие, если не сказать больше. На каждой из них кожаные изделия, добротно «усыпанные» разнообразными цепями и металическими кольцами.

Более того, девушки, скорее всего, как и в жизни, так и на фотокарточках за всем наблюдают "свысока" – надменные взгляды, устремленные прямо в объектив камеры придают опубликованным снимкам еще большей пикантности.

Кроме черных кож-одеяний, девушки распустили волосы и надели чулки или колготы в микро-сетку, чем выгодно подчеркнули свои стройные ножки. Не обошлось на новых снимках и без демострации груди и прочих женских прелестей – но, безусловно, не прямой, а косвенной. Местами откровенные наряди прижимали прелести молодых красоток слишком плотно…

Поклонники от такой «порции» красоты и артистизма просто в восторге:

«Красотки»

«Любимки»

«Кошечки, как всегда стильно и се*си)»

«Образы потрясающие»

«Красавицы умницы очаровашки и милашки»

«Образы потрясающие»

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

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