Мисс Украина 2018 Леонила Гузь показала эффектный кадр

На новом снимке артистка предстала практически без одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной манекенщицы.

Новый студийный и, соответственно, профессиональный кадр поразил поклонников модели – на фото она пронзительно смотрит прямо в объектив камеры, вероятно, девушка полностью раздета и свою обнаженную грудь она прикрыла волосами, которые ниспадают с плеч.

Также в кадре виднеется коленка манекенщицы, видно, что она в черных колготах или чулках. Образ дополнил «умеренный» макияж:

«Доброй ночи)», - подписала Леонила Гузь фото. Фаны в ответ пишут:

«Невероятная красотка»

«Вау, огонь»

«Горячо»

Ранее мы сообщали, что модель Леонила Гузь, которая в прошлом году стала "Мисс Украина", показала фото топлес.

Знаменитость опубликовала фото в Инстаграм.

На фото Леонила позирует на фоне красных штор. Грудь она прикрыла руками. Модель надела только блестящие штаны и открытые босоножки на каблуках. Образ Гузь дополнила длинными серьгами и ожерельем.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Убери руки", "Очень красивая", "Сочный пирожок", "Новогодняя прям", "Маникюр шикарный", "Красавица", "А другого цвета помады не было?".

Сообщалось, что 18 декабря в конференц-зале Дома футбола в Киеве состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины сезона-2019/2020 среди женских и мужских команд, в которой приняла участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2018” Леонила Гузь.

Красотка «жеребила» пары команд в компании с известным телеведущим Игорем Цыганыком.

Леониле 19 лет и она родом из Херсонской области. Замужем не была. Детей нет. Интересно, что в интервью Леонила признавалась журналистам, что может есть все, что хочет и не поправляться.

Леонила получила специальность парикмахера-стилиста, окончила техникум в Киеве.

Напомним, раздетая Мисс Украина показала роскошные формы во всей красе

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