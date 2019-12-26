Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин разразился обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он написал в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

В частности, Андрей Разин обвинил Владимира Зеленского в том, что он якобы "бросил на произвол судьбы" певицу Нину Кирсо.

Как известно, в прошлом году 55-летняя певица из группы "Фристайл" Нина Кирсо была госпитализирована с кровоизлиянием в мозг. Восемь месяцев она была в коме и лишь благодаря врачам недавно пришла в сознание.

Разин утверждает, что близкие Кирсо больше не могут материально поддерживать певицу. Продюсер изъявил желание помочь артистке, но возникли проблемы якобы из-за руководства Украины.

"Дискотека "Союз" готова оказать ей помощь, но никто не может решить этот вопрос. Я обращался к министру культуры Украины с просьбой разрешить провести 19 концертов на территории Украины в поддержку Нины Кирсо, но ничего не меняется", – заявил продюсер.

Он также набросился на Владимира Зеленского и назвал бездействие украинского президента "большим предательством".

"Вы своим бездействием убиваете Нину, потому что она не получает помощи. Как можно нам передать ей деньги, как можно поддержать ее супруга, как можно поддержать ее сына?", – добавил Андрей Разин в своем Instagram.

Подытоживая, Андрей Разин напомнил Владимиру Зеленскому о том, что он ранее тоже был артистов и призвал его "не смешивать политику и простых людей".

"Скажи мне лучше, как артист, как помочь Нине?", – высокомерно резюмировал продюсер в соцсети.

Ранее мы сообщали о том, что известная певица Нина Кирсо угодила в больницу после очередного концерта. Артистка вернулась домой, где потеряла сознание. Ее нашли через пару часов и на скорой доставили в полтавскую больницу.

Нине Кирсо диагностировали инсульт, после чего она много месяцев находилась в коме. Уже в мае 2019 года продюсер Андрей Разин рассказал, что певица впервые открыла глаза, но ее состояние - "крайне тяжелое".

Близкие люди Нины продолжают ее навещать. Но врачи не дают никаких прогнозов, ведь в данной ситуации их дать невозможно.

Напомним, что появились новые подробности о состоянии впавшей в кому солистки «Фристайл».

Как сообщала Politeka, муж известной украинской певицы, которая в коме, не доволен качеством медицины в больнице Киева.

Также Politeka писала, что солистка известной украинской группы в тяжелом состоянии.