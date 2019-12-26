Поклонники огорчены новостью о том, что актриса Анастасия Заворотнюк проведет Новый год в больнице

Об этом пишет Politeka.net.

Ради поддержки фанаты создают в социальных сетях фан-группы, которые посвящены "моей прекрасной няни".

В одной из таких групп появился снимок, который был сделан в 2016 году на корпоративе телеканала НТВ.

Как известно, тогда НТВ начал сотрудничество с главым Дедом Морозом в РФ: он приехал в столицу из Великого Устюга и побывал на вечеринке, где с ним встретилась Анастасия Заворотнюк.

Тогда никакого рака у известной актрисы не было, а "прекрасная няня" была на пике свой карьеры, ведь ее только позвали на утренний эфир на популярный телеканал.

На опубликованном снимке можно увидеть, как Анастасия Заворотнюк сексуально извивается перед Дедом Морозом и его посохом. Заметив направленные камеры актриса решила выставить грудь колесом и улыбнуться.

Ранее мы сообщали о том, что судебные приставы объявили охоту на родственников Завоторнюк. Известно, что звездная семья накопила долги, которые теперь требуют погасить.

Сообщается, что у матери Заворотнюк есть долг за квартиру в размере почти 46 тысяч рублей. Платежи за жилье перестали поступать именно в тот момент, когда появилась первая информация о тяжелой болезни "прекрасной няни".

Согласно решению суда, женщина в обязательном порядке обязана погасить задолженность. Такой вердикт фемида вынесла еще в 2018 году, но судебные приставы объявили охоту лишь сейчас.

Также стоит рассказать, что серьезная финансовая проблема обрушилась на Петра Чернышева. Выяснилось, что банк заблокировал счета мужа Анастасии Заворотнюк.

В соцсетях утверждают, что именно из-за больших пожертвований банки заблокировали счета фигуриста, расценив транзакции как мошенничество.

Но директор Анастасии Заворотнюк опровергла эту информацию и заявила, что семья российской актрисы официально не объявляла о сборе денег на лечение.

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — заявила Татьяна Попова в комментарии журналистам.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.