Поклонники огорчены новостью о том, что актриса Анастасия Заворотнюк проведет Новый год в больнице
Об этом пишет Politeka.net.
Ради поддержки фанаты создают в социальных сетях фан-группы, которые посвящены "моей прекрасной няни".
В одной из таких групп появился снимок, который был сделан в 2016 году на корпоративе телеканала НТВ.
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Как известно, тогда НТВ начал сотрудничество с главым Дедом Морозом в РФ: он приехал в столицу из Великого Устюга и побывал на вечеринке, где с ним встретилась Анастасия Заворотнюк.
Тогда никакого рака у известной актрисы не было, а "прекрасная няня" была на пике свой карьеры, ведь ее только позвали на утренний эфир на популярный телеканал.
На опубликованном снимке можно увидеть, как Анастасия Заворотнюк сексуально извивается перед Дедом Морозом и его посохом. Заметив направленные камеры актриса решила выставить грудь колесом и улыбнуться.
Ранее мы сообщали о том, что судебные приставы объявили охоту на родственников Завоторнюк. Известно, что звездная семья накопила долги, которые теперь требуют погасить.
Сообщается, что у матери Заворотнюк есть долг за квартиру в размере почти 46 тысяч рублей. Платежи за жилье перестали поступать именно в тот момент, когда появилась первая информация о тяжелой болезни "прекрасной няни".
Согласно решению суда, женщина в обязательном порядке обязана погасить задолженность. Такой вердикт фемида вынесла еще в 2018 году, но судебные приставы объявили охоту лишь сейчас.
Также стоит рассказать, что серьезная финансовая проблема обрушилась на Петра Чернышева. Выяснилось, что банк заблокировал счета мужа Анастасии Заворотнюк.
В соцсетях утверждают, что именно из-за больших пожертвований банки заблокировали счета фигуриста, расценив транзакции как мошенничество.
Но директор Анастасии Заворотнюк опровергла эту информацию и заявила, что семья российской актрисы официально не объявляла о сборе денег на лечение.
«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — заявила Татьяна Попова в комментарии журналистам.
Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.
Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.