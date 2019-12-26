Внучка известнейшей исполнительницы Софии Ротару показала, как выглядит ее возлюбленный

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели Сони Евдокименко.

Так на новых кадрах, артистка, которая ранее показывала своего, вероятно, бойфренда со спины, сейчас решилась показать парня вблизи. На фото молодые люди выглядят счастливыми, Соня в подписи к фото призвала всех радоваться, "сиять" и улыбаться.

Поклонники Сони сочли ее бойфренда "симпатичным", некоторые написали, что он "красавчик", единственное что - мужчина был в плотной солнцезащите черного цвета, поетому его на фото видно, скажем так, неполностью.

Сама Соня выглядит, впрочем, как обычно, просто прекрасно - юная красавица и внучка своей знаменитой бабушки при минимуме макияжа, в неброских, но стильных вещах улыбалась на фото вовсю.

Напомним также, внучка известнейшей певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко опубликовала фото, на котором позирует в стильном спортивном наряде и показала любовь к украиской традиции.

Так на новых опубликованный кадрах со сториз девушка показала, ка прогуливается в холодном Нью-Йорке, а также собирается обедать - на столе был апеетитный борщ с пампушками. А после, видимо, точенная Соня решили позганять калории от сытного блюда в спортзале.

Артиска показала, в частности, с последней локации весьма откровенное фото - она в черном спортивном костюме расставила ноги и сделала сэлфи у зеркала. Но, справедливости ради стоит отметить, что девушка лишнего кадрами не засветила - у нее по большей части все снимки приличные, стильные.

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