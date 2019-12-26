Виктория сверкнула похудевшей фигурой во время фотосессии для взрослых

Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников кадрами, на которых она сверкнула похудевшей фигурой в пикантном наряде

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа. Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам, сообщает Politeka.

Группа активно выступает, ездить по городам и дает множество выступлений. В этот раз звезда показала себя в естественном виде во время жаркого отдыха на побережья.

Так, Виктория сверкнула похудевшей фигурой во время фотосессии для взрослых, организованной специально для мужского журнала.

Певица показала фигуру в черном тонком белье, дополнив образ шубкой разноцветного окраса.

Ранее певица показала снимок, который она сделала в столице Турции, Стамбуле.

"У правильного туриста должны быть, как у мухи, фасеточные глаза, чтобы все видеть и замечать!", - подписала снимок Смеюха.

При этом Вика сфотографировалась на фоне Голубой мечети, которая является первой по значению в Стамбуле. Поклонники пришли в неописуемый восторг от фотографий, отметив, что Вика дарит еще большую красоту Стамбулу.

«Волшебный город, волшебные чайки, волшебная вы😍👌», «Первое фото невероятное, очень художественное», «Вы дарите больше красоты Стамбулу🌹», «Вика, вы мне так нравитесь! Живая, настоящая, красивая, без глупого пафоса. Очень классная!», «Вика, второе фото просто шедевр) Вы замечательная👍👍», - пишут в комментариях.

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