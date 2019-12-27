Примадонна уверена, что певица будет ни к месту на семейном празднике

Российская певица Алла Пугачева оказалась против Ольги Бузовой на "Новогоднем огоньке"

Примадонна обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой не приглашать инстадиву на программу. Как оказалось, Пугачева возмущается откровенному поведению Бузовой.

В обращении народная артистка России сообщила, что Новый год - это семейный праздник и на нем не принято "трясти арбузами", пишут Экспресс-новости .

Однако сейчас известно, что выступления Бузовой будут показываться в новогодние праздники по различным телеканалам.

Напомним, примадонна отказалась от выступлений на "голубых огоньках" и очень ошиблась.

Об этом заявил член совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

По его словам, эта ситуация напоминают историю, которая произошла в 2018 году, поэтому Алла Пугачева, вероятно, появится в новогоднем концерте.

Также депутат подчеркнул, что в российском шоу-бизнесе появилась преемница российской примадонны Аллы Пугачевой - Ольга Бузова.

Резюмируя, Вадим Манукян добавил, что с точки зрения пробивного характера Алла Пугачева и поющая ведущая абсолютно одинаковы.

Ранее мы писали, что судебные приставы объявили охоту на Ольгу Бузову.

По информации российских СМИ, звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову засудили за долги по коммуналке, из-за чего судебные приставы начали ее разыскивать.

Сообщается, что Ольга Бузова задолжала за свою квартиру в Санкт-Петербурге управляющей компании с названием "Космосервис".

Напомним также, что Пугачева должна появиться в программе "Новогодняя ночь на Первом канале".

По слухам, примадонна российской эстрады выступит с такими певцами как: Сергей Лазарев, Дима Билан, Николай Басков, Филипп Киркоров, которые по неофициальным данным являются представителями нетрадиционной ориентации, и другими звездами.

Однако зрители недовольны тем, что их с экранов будут поздравлять указанные артисты.

Напомним также - журналисты утверждают, что в грандиозной "Новогодней ночи" примет участие и сама Пугачева.

Руководство телеканала держит подробности съемок в полной секретности, ведь появление звезды - это эксклюзив.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.