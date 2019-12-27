Российская певица Алла Пугачева оказалась против Ольги Бузовой на "Новогоднем огоньке"
Примадонна обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой не приглашать инстадиву на программу. Как оказалось, Пугачева возмущается откровенному поведению Бузовой.
В обращении народная артистка России сообщила, что Новый год - это семейный праздник и на нем не принято "трясти арбузами", пишут
Однако сейчас известно, что выступления Бузовой будут показываться в новогодние праздники по различным телеканалам.
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Напомним, примадонна отказалась от выступлений на "голубых огоньках" и очень ошиблась.
Об этом заявил член совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
По его словам, эта ситуация напоминают историю, которая произошла в 2018 году, поэтому Алла Пугачева, вероятно, появится в новогоднем концерте.
Также депутат подчеркнул, что в российском шоу-бизнесе появилась преемница российской примадонны Аллы Пугачевой - Ольга Бузова.
Резюмируя, Вадим Манукян добавил, что с точки зрения пробивного характера Алла Пугачева и поющая ведущая абсолютно одинаковы.
Ранее мы писали, что судебные приставы объявили охоту на Ольгу Бузову.
По информации российских СМИ, звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову засудили за долги по коммуналке, из-за чего судебные приставы начали ее разыскивать.
Сообщается, что Ольга Бузова задолжала за свою квартиру в Санкт-Петербурге управляющей компании с названием "Космосервис".
Напомним также, что Пугачева должна появиться в программе "Новогодняя ночь на Первом канале".
По слухам, примадонна российской эстрады выступит с такими певцами как: Сергей Лазарев, Дима Билан, Николай Басков, Филипп Киркоров, которые по неофициальным данным являются представителями нетрадиционной ориентации, и другими звездами.
Однако зрители недовольны тем, что их с экранов будут поздравлять указанные артисты.
Напомним также - журналисты утверждают, что в грандиозной "Новогодней ночи" примет участие и сама Пугачева.
Руководство телеканала держит подробности съемок в полной секретности, ведь появление звезды - это эксклюзив.
Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.
Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.
Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.