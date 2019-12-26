Лучшая подруга умершей от рака Жанны Фриске Ольга Орлова впервые рассказала, почему после смерти Фриске Шепелев запретил общаться с его сыном

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на опубликованный в YouTube выпуск шоу «Алена, блин».

Как известно, ранее Дмитрий Шепелев рассказал в интервью Ксении Собчак об отношениях в покойной супругой. Но внимание публики более привлекло не это, это то, что по мнению многих, Шепелев во время интервью «играет» - якобы телеведущий неискренен в своих телодвижениях и рассказах о покойной Фриске в частности. Более того, физиогномисты даже оценили интервью и поведение Дмитрия профессионально, заключив, что Шепелев – настоящий циник. Психолог, которая оценивала то интервью сказала:

«…Последний кадр – это верх цинизма… Теперь Шепелев для меня возглавляет список самых циничных мерзавцев, я в шоке…».

Так ведущая скандального и бесконечного реалити «Дом-2» и когда-то коллега, а главное близкая подруга умершей Фриске Орлова – впервые прокомментировала сказанное экс-супругом Жанны и «пролила свет» на некоторые нюансы по их отношениям.

Первым делом Ольга Орлова отметила, что весь тот шум и «грязное белье», которые поднялись после ухода ее подруги – все это было очень неправильным:

«Для меня все с ней связанное – это святое, я никогда не соглашалась комментировать все скандалы после ее смерти, потому как я крестная ее сына и не хочу, чтобы однажды Платон нашел ролик, где я нелестно высказываюсь о его отце, например, которого он любит и с которым он живет».

Вместе с тем, артистка отметила, что она очень давно с крестником не виделась и ей непонятно, почему ей не дают это сделать. По словам Ольги, Шепелев просто не отвечает на ее звонки и сообщения на тему того, что она хочет встретиться с крестным сыном:

«…Мои смс остаются без ответа. …Дима обижен на меня, видимо потому, что я поддержала родителей (речь о том, что после смерти Жанны Фриске решался вопрос опеки между отцом ребенка и его дедушкой и бабушкой по материнской линии)».

Также на вопрос в какой момент случился разлад между Шепелевым и Орловой, ведь они в последние месяцы жизни Жанны вместе за ней ухаживали, дружили – Ольга ответила:

«Я не знаю, чем я провинилась…». Отметила также артистка, что они с Шепелевым увиделись этим летом в Италии, но телеведущий сказал, что ему не о чем разговаривать в Орловой:

«Да п**уй ему», - сказала артистка, но высказала надежду, что с возрастом Шепелев станет мудрее и пойдет на уступки.

Напомним также, Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной. Как известно, пара живет вместе – мы писали об этом. Серьезные отношения у них начались еще в конце 2018-го, а живут голубки вместе с января 2019.

Как известно, Жанна Фриске умерла от рака головного мозга. У Дмитрия остался сын Платон. Избранницей телеведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова.

Известно, что вместе с парой живут дети от прошлых отношений — 6-летний сын Дмитрия Платон и ровесница мальчика Лада, дочь Екатерины.

Так Шепелев сделал предложение возлюбленной совсем недавно, отмечается в материале источника, известно также, что шоу-мен хотел бы скромную свадьбу, без пафоса. Пара хочет расписаться в Москве и после – улететь в свадебное путешествие.

Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.