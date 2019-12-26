Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева опубликовала в соцсети кокетливые снимки

Певица сделала игривые локоны для выступления и поделилась снимками в своем сторис, об этом сообщает Politeka.net.

25 декабря состоялся праздничный концерт "Рождество с Григорием Лепсом" в московском "Крокус Сити Холле". В нем приняли участие Филипп Киркоров, Дима Билан, Тимати, Ани Лорак, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Глюк’оZa, Юлианна Караулова и другие звезды.

Джанабаева совершила настоящее "бьюти-преображение" ради выступления. Она сделала себе новую оригинальную прическу с кудрями.

Джанабаева назвала свою новую прическу "Локон страсти".

Супруга Валерия Меладзе выступила на концерте вместе со своим мужем. Джанабаева и Меладзе исполнили новый хит «Мегаполисы». В завершении мероприятия артистка нежно обнялась с супругом.

Певица подвела своеобразный итог года такими словами: "Черно-белое кино под названием „Жизнь“! 2019 год прекрасен! Да, каждый прекрасен, неповторим! И вчера был прекрасный вечер".

Ранее мы сообщали, что певица и экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева продемонстрировала классический и откровенный образ.

Артистка позировала в эффектном наряде в домашней обстановке.

Экс-ВИА Гра продемонстрировала новый откровенный образ - черные чулки или колготы, приглушенный свет, верх - черная классика со строгими линиями пиджака, распущенные волосы, черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Все это "прикравлено" сдержанной, но вместе с тем уверенной демонстративной стойкой и загадочным взглядом, устремленным вдаль на ночной город:

«На город опускается ночь...», - так «загадочно» решила подписать артистка новое опубликованное фото.

Напомним также, недавно Альбина Джанабаева продемонстрировала новый эффектный образ.

Артистка позировала в эффектном наряде и под руку с возлюбленным Валерием Меладзе.

На новом фото пара, несмотря на слухи в российских СМИ в частности, об их расставании, красуется вместе. Новый студийный снимок стал для фанатов полной неожиданностью.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.