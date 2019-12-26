Известная украинская телеведущая Ольга Фреймат опубликовала новое фото, под которым поставили интересный вопрос

На опубликованном в своем Instagram фото ведущая предстает в красивом платье, с тщательно сделанной прической и в ярком макияже, об этом сообщает Politeka.net.

Позади звезды "декорациями" служат величественные небоскребы. Кажется. что Ольга специально подобрала такую одежду - она будто сливается со зданиями позади. Впрочем, в подтверждение таких мыслей указывает и выражение лица звезды. Оно будто каменное.

Но Ольга Фреймут не была бы Ольгой Фреймут, если бы несла этому миру только красоту. Главный посыл поста ведущая задала своим комментарием рядом с фото: "Какая цитата из моих книг нравится вам больше всего?

Пишите. Мне интересно!". Таким образом, Оля решила проверить начитанность своих подписчиков.

Комментарии от поклонников творчества Фреймут полились рекой: "Успех всегда ручной работы 🔥😍 ", " Быть женщиной-это быть мужчиной, но никогда этого не показывать🔥 ", " Я упрямо избираюсь в дорогое и модное,у меня такой оберег, чтобы всякие недочоловвки в стоптанных ботинках и подтянутых до пупця трусы обходили лесами-огородами🔥 ", " «Если в мире все бессмысленно, – сказала Алиса, – что мешает выдумать какой-нибудь смысл?».... А нет это не ваша книга ", " «Человек-это документ, который подделывать нельзя»❤️ ", " Сомнение всегда означает «Ни»🔥 ", Если есть какие-то деньги – не держите их на банковских счетах или не отдавайте еще куда-то: купите свою мечту. Даже если страшно.❤️😍🙌 ".

Ранее сообщалось, что телеведущая Ольга Фреймут проинспектировала дорогой столичный ресторан морепродуктов.

Результатами она поделилась с подписчиками в Instagram.

По ее словам, ужин в этом заведении «требует не только финансовой, но и моральной закалки, поскольку здесь действует невидимый фильтр гостей".

Звездная гостья обратила внимание на интерьер ресторана.

«Просторный зал разделен длинной витриной с морепродуктами, я подумала, что было бы хорошо водить сюда школьников на экскурсии», - рассказала она.

Напомним, Фреймут угодила в громкий скандал из-за «косячка» в эфире на ТВ: «Это шлак и дно».

А еще Politeka сообщала, что Фреймут с младшей дочерью покорила своих фанатов.

Также Politeka сообщала, что Фреймут взорвала сеть фото с молодой красавицей-сестрой.