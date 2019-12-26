Знаменитый певец Николай Басков разместил в сети интригующее видео

У себя в Instagram натуральный блондин опубликовал тизер к выпуску программы "Привет, Андрей", об этом сообщает Politeka.net.

На видео Николай Басков засветился в звездной компании Филиппа Киркорова, Артура Пирожкова, Сергея Лазарева, Светланы Лободы.

Что тут скажешь... Выглядит многообещающе. Несомненно, нас ожидает настоящий пир духа: искрометные шутки, наиграный смех на камеру, выступления любимых артистов.

Все, кто еще не устал от эстетики "Голубых огоньков" могут радоваться - программа "Привет, Андрей" уже скоро появиться на телеэкранах.

Подписчики начали активно комментировать пост Николая: " Ура обязательно посмотрю люблю вас все мои любимое", "

Спасибо, Николай за информацию обезательно буду смотреть этот по настоящему жаркий и смешной эфир.", " Ждем,,очень ждем 28 декабря.❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹", " Шопито как всегда разыграли по ролям и сделали шоу. Но тоже смешно посмотреть", " Компания отличная посмотрю 🔥🔥🔥❤️❤️❤️".

Ранее мы сообщали, что Басков засмущал своей выходкой в самолете певицу Ани Лорак.