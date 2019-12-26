Знаменитый певец Николай Басков разместил в сети интригующее видео
У себя в Instagram натуральный блондин опубликовал тизер к выпуску программы "Привет, Андрей", об этом сообщает Politeka.net.
На видео Николай Басков засветился в звездной компании Филиппа Киркорова, Артура Пирожкова, Сергея Лазарева, Светланы Лободы.
Что тут скажешь... Выглядит многообещающе. Несомненно, нас ожидает настоящий пир духа: искрометные шутки, наиграный смех на камеру, выступления любимых артистов.
Все, кто еще не устал от эстетики "Голубых огоньков" могут радоваться - программа "Привет, Андрей" уже скоро появиться на телеэкранах.
Подписчики начали активно комментировать пост Николая: " Ура обязательно посмотрю люблю вас все мои любимое", "
Спасибо, Николай за информацию обезательно буду смотреть этот по настоящему жаркий и смешной эфир.", " Ждем,,очень ждем 28 декабря.❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹", " Шопито как всегда разыграли по ролям и сделали шоу. Но тоже смешно посмотреть", " Компания отличная посмотрю 🔥🔥🔥❤️❤️❤️".
Он потревожил ее, когда она спала на борту самолета. На лице Каролины были очки для сна, а сама она натянула одеяло до подбородка. К слову, напротив расположился ее новый бойфренд, саунд-продюсер, Егор Глеб, с которым она разъезжает по гастролям. Спокойно отдохнуть парочке не удалось, так как вмешался Басков.
Певец возник внезапно рядом с Лорак и наклонился со словами "А тут кто у нас?" Лорак однако не очень смутилась этому "вторжению" и даже послала воздушный поцелуйчик, а затем приподняла одеяло.
Напомним, Басков выпустил своего "тигренка" из штанов прямо на сцене
А еще Politeka писала, что Ани Лорак вывалила все свое «добро» в глубоком декольте
Также Politeka сообщала, что "любовник" Лорак показал откровенные кадры с дочерью