Звезда покорила видом, казалось бы, в обычной позе

На официальной странице группы "ВИА Гра" в Инстаграм появилось откровенное фото одной из солисток

Так, певица Ольга Меганская появилась в красивом кружевном топе, который подчеркнул ее пышную грудь, пишет Рoliteka.net. Также на девушке были штаны цвета какао.

Звезда смотрела в камеру и мило улыбалась. Волосы певицы струились легкой волной. Девушка нагнула голову вбок, делая образ изящнее, от этого становится горячо.

"Поделитесь в комментариях любимым новогодним фильмом 🎄", - поинтересовались в посте.

За 40 минут публикация собрала почти 500 лайков и много комментариев, в которых люди делились названиями своих любимых праздничных лент.

Напомним, солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег показала новогоднее видео.

На кадрах звезда в красной кофте с открытым плечом. Можно заметить, что Эрика забыла о белье. Знаменитость позирует на камеру и что-то шепчет зрителям.

"Будьте счастливы, не грустите никогда! Берегите себя и друг друга", - написала Герцег.

Ранее сообщалось, что солистка "ВИА Гры", Ольга Меганская, показала себя в трусиках и черных колготах или чулках.

Девушка решила сделать типичное сэлфи у зеркала – на ней черный наряд, топ или что-то в этом роде, нижнее белье «с высокой талией» и черные колготы. Артистка, похоже, что сделала снимок в гримерке, ее волосы аккуратно уложены, на веках знаменитая стрелка а-ля «царица Клеопатра»:

«Макияж Клеопатры… Мне идёт?⠀

Кстати, в планах перейти полностью на этичную косметику. Буду пользоваться старой пока…», - подписала артистка фото.

Напомним, на опубликованном совместном фото "ВИА Гры", блондинка, брюнетка и, вероятно, кудрявая шатенка - Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая - удивили публику своим внешним видом.

На снимке девчата немного пошалили - выпили шампанского и, якобы, побеседовали в дружеской обстановке.

Девушки удивили на сей именно раз условной скромностью, потому как публика привыкла видеть их в кричащих откровенных нарядах или без одежды вовсе.

На этот раз Эрика предпочла классическую блузку под горло и подобрала волосы, Ульяна была в топе и рубахе, а Ольга вся в черном наряде.

Напомним, жгучая экс-ВИА Гра изогнулась в прозрачном белье и засветила свое «добро»: «крышу сносит»

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