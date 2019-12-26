Известный российский певец Николай Басков заявил о случившейся трагедии

На своей странице в Instagram Николай высказался о невосполнимой утрате в мире искусства, об этом сообщает Politeka.net.

Речь идет о смерти Галины Волчек. Певец так же высказал свое соболезнование родным и близким Галины.

К соболезнованиям также присоеденились многочисленные Instagram-подписчики Николая. Они стали оставлять свою сочувствующие комментарии под постом звезды: " Вечная память Галине Волчек 🙏🙏🙏🙏😢😢😢😢🌹🌹🌹", " 😥😥😥нет слов... светлая память Вам, Галина Борисовна!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️", " Боже какой ужас светлая память Галине Волчек. Это не восполнимая утра для нас для всех. Мои соболезнования родным и близким. 😥😥😥😥😥😥😥😥😥".

Ранее мы сообщали, Галина Волчек длительный период совей жизни не могла никак избавиться от пагубной привычки - курения. Говорят, она умудрялась выкурить за полчаса до четырех сигарет.

От этой зависимости она не смогла избавиться даже, когда оказалась в инвалидной коляске.

Волчек рассказывала, что к мундштукам ее приучила Примадонна:

"Пугачева меня на мундштуки подсадила. Просто мундштучки, которые что-то вредное забирают. Я ее люблю и ей верю, она дала мне немножко, а потом я начала сама покупать".

Стоит отметить, что пагубная зависимость начала проявляться у Волчек еще в юности.

"Мы с Наташей Ромм, дочерью знаменитого режиссера Михаила Ромма, не просто дружили, а были как сестры, жили в соседних подъездах. Эталоном красоты, величественности, женского обаяния для нас, 12-13-летних, была актриса Елена Кузьмина, жена Ромма. Этот образ полулежащей всегда Кузьминой: одна рука поддерживает голову, а другая держит сигарету... Мы завороженно смотрели на нее, а потом решили подойти к зеркалу и примерить на себя этот образ...", - делилась воспоминаниями из жизни Волчек. Она добавила, что единственный в жизни раз видела, как плачет ее отец, - когда он увидел ее с сигаретой.

Напомним, предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.

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