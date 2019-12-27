Певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе

Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и нежном образе

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которые появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле, хвастаясь фигурой в шелковом желтом платье.

Дело в том, что Тина решила показать пару первых кадров со своего участия в рождественском шоу. Сама Тина далеко не первый раз принимает участие в съемках праздничного концерта.

«Тин, тебя скоро ветром уносить будет, прекращай худеть)», «Тина, хватит худеть.........», «такая худая,ты когда то отдыхаешь ?», «что за котик ? 😻», «Какой взгляд 😍😍😍», «Как всегда)) совершенство и изящность», «всматриваться в глубину твоих глаз-одно из самых любимых моих занятий💔🤤», «как же люблю фотографии крупным планом😻», «С Рождеством, С Новым Годом! 🎄❤️ 🦄 Тина Кароль!», «Какие глаза😍», «Божественно красива👏💖», «Тина.... хватит худеть.......», «Ваууу у, шикарная 😘😘😘», «Королеваааа, как с Диснеевского мультика💛», – пишут пользователи.

Ранее артистка поделилась серией необычных кадров.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. », – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.

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