Заслуженная артистка Украины Наталка Карпа родила
Об этом сообщила подруга певицы, Соломия Витвицкая, на станице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.
Автор поста опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлены она, певица Светлана Тарабарова и еще беременная Наталка Карпа. Последняя позирует в салатовом халате и выглядит счастливой.
"@natalkakarpa стала мамой !!! Буквально несколько дней назад навещали Карпусю с @tarabarova в роддоме. А сегодня ночью родилась наша красивая принцесса ❤️ Приветствия, объятия! Будьте обе нам счастливенькими и здоровенькими !!! 💋🙏🏼🌹 Такой подарок под елочку @ jacki_boy89! #baby #babygirl #born # мама # карпа #friends #love", - написала Витвицкая.
Главное за ночь: катастрофа самолета со 100 людьми, новое решение по Донбассу и смерть легенды кино
Погода слетела с катушек, украинцев предупредили об опасности: зима идет в атаку
Лучшая подруга Жанны Фриске выдала всю правду о Шепелеве: «Да ему по...»
Раздетого Тарзана засняли в самый непристойный момент, кадры вакханалии: "Ох, бедная Наташа"
За час пост собрал более 2500 лайков и много комментариев.
"❤️❤️❤️❤️❤️ураа", "ураааааааааааааа, ждали, поздровляем", "Ураааа !!! Какое счастье! Все ждали очень очень ❤❤❤", "Поздравление с рождением дочери)) покрепче здоровье всей семьи и счастья маленькой девочке!))) 😘🎁🎉🎂👨👩👧👦😉", "Здоровья маме и малышке😍", "Счастья и здоровья манюне", " Вітаю😇 нехай росте здоровенька🙏🌸❤️ @natalkakarpa 🎉", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что 38-летняя Наталка Карпа ждала первенца от своего супруга Евгения Терехова, с которым она в браке с 2016 года.
«Она уже где-то на четвертом месяце. Родные безумно счастливы. Это очень желанный и долгожданный ребенок», — тогда рассказал один из близких.
Однако сама Наталка старательно скрывала свою беременность. Она хотела сохранить это в тайне, так как считает, что период вынашивания ребенка — самое сокровенное в жизни женщины.
Ранее сообщалось, что позже Наталка Карпа призналась, что ждет пополнения в семье, и что запустила в «Ранку з Україною» авторскую рубрику для будущих мам «Первенец в 38», ведь ей есть, о чем рассказать.
«Это очень долгожданный и желанный ребенок. Меня уже спрашивают, почему именно «Первенец в 38»? Да, есть много женщин, которые боятся своего возраста, а я наоборот – счастлива, что подхожу ко всему осознанно, в том числе, к тому, что скоро стану мамой», – поделилась Наталка Карпа.
Напомним, известная украинская певица беременна от героя АТО: «Жизнь полна неожиданностей!».
Как сообщала Politeka, известная украинская певица рассказала о беременности от героя АТО: «Плакала так, что не могла говорить».
Также Politeka рассказывала, что Наталка Карпа пришла позравить Астафьеву с премьерой.