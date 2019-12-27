Заслуженная артистка Украины Наталка Карпа родила

Об этом сообщила подруга певицы, Соломия Витвицкая, на станице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Автор поста опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлены она, певица Светлана Тарабарова и еще беременная Наталка Карпа. Последняя позирует в салатовом халате и выглядит счастливой.

"@natalkakarpa стала мамой !!! Буквально несколько дней назад навещали Карпусю с @tarabarova в роддоме. А сегодня ночью родилась наша красивая принцесса ❤️ Приветствия, объятия! Будьте обе нам счастливенькими и здоровенькими !!! 💋🙏🏼🌹 Такой подарок под елочку @ jacki_boy89! #baby #babygirl #born # мама # карпа #friends #love", - написала Витвицкая.

За час пост собрал более 2500 лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️ураа", "ураааааааааааааа, ждали, поздровляем", "Ураааа !!! Какое счастье! Все ждали очень очень ❤❤❤", "Поздравление с рождением дочери)) покрепче здоровье всей семьи и счастья маленькой девочке!))) 😘🎁🎉🎂👨👩👧👦😉", "Здоровья маме и малышке😍", "Счастья и здоровья манюне", " Вітаю😇 нехай росте здоровенька🙏🌸❤️ @natalkakarpa 🎉", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что 38-летняя Наталка Карпа ждала первенца от своего супруга Евгения Терехова, с которым она в браке с 2016 года.

«Она уже где-то на четвертом месяце. Родные безумно счастливы. Это очень желанный и долгожданный ребенок», — тогда рассказал один из близких.

Однако сама Наталка старательно скрывала свою беременность. Она хотела сохранить это в тайне, так как считает, что период вынашивания ребенка — самое сокровенное в жизни женщины.

Ранее сообщалось, что позже Наталка Карпа призналась, что ждет пополнения в семье, и что запустила в «Ранку з Україною» авторскую рубрику для будущих мам «Первенец в 38», ведь ей есть, о чем рассказать.

«Это очень долгожданный и желанный ребенок. Меня уже спрашивают, почему именно «Первенец в 38»? Да, есть много женщин, которые боятся своего возраста, а я наоборот – счастлива, что подхожу ко всему осознанно, в том числе, к тому, что скоро стану мамой», – поделилась Наталка Карпа.

Напомним, известная украинская певица беременна от героя АТО: «Жизнь полна неожиданностей!».

Как сообщала Politeka, известная украинская певица рассказала о беременности от героя АТО: «Плакала так, что не могла говорить».

Также Politeka рассказывала, что Наталка Карпа пришла позравить Астафьеву с премьерой.