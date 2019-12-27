Известная украинская певица Миша Романова, которая ранее выступала в группе ВИА Гра, похвасталась шикарной фигурой в сети

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

В своем микроблоге 29-летняя Романова показала довольно соблазнительный снимок, сделанный во время интервью. На нем девушка сидит на диване в ультракоротком платье, представив на обозрение стройные длинные ноги. Идеальные укладка и макияж дополнили образ Миши.

«Друзья, решилась на очень откровенное интервью для программы "Ходят Слухи", - написала певица.

Фанаты не остались равнодушны и уже успели оставить несколько восторженных отзывов.

Ранее мы сообщали, певица поделилась фото из этого же салона, но в другом платье - не таком, классическом, как выше, а розовым и пышным. Будто бы ожила сама Мэрилин Монро - знойная блондинка невероятно сильно на нее похожа в этом образе. Так, Миша предстала в платье малинового оттенка с пышной юбкой. Певица нагнулась вперед и пожала плечами, будто немного смущается.

"Говорят, что под Новый год происходят чудеса и сбываются все самые заветные и светлые мечты. И знаете, я в это верю, верю искренне. B каждой девушке есть Золушка, которая мечтает жить в сказке, быть самой красивой, самой желанной и самой прекрасной😊", - подписала снимок Романова.

Также мы рассказывали, певица напугала поклонников, выложив в "сториз" кадры, где она в танцевальной студии держится за бок - "селезенка лопнула" - подписала артистка. Выяснилось, что она танцевала вместе с тренером, однако, видимо, организм потребовал срочно отдохнуть, не выдержав бешеного ритма. У певицы резко закололо в боку, поэтому она и "скрючилась".

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