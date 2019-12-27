Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда показала идеальный предновогодний вечер, демонстрируя развлечения с мамой и лучшей подругой - Анной Андрийчук-Завгородней.

«Ребята, перед Новым годом решили с моими любимыми девочками @lida.kamenskux и @annchuk повеселить вас смешным новым видео. Так что долгожданный #NKblog уже на моем канале в #youtube🤩Ссылка в профиле👆🏼 Смотри и учи испанский вместе с нами 🥰Обязательно пишите в комментариях слова, которые удалось отгадать и запомнить😉 #nkblog #нкблог #nkteam» #elefante #nice2cu», – пишет Настя под постом в Инстаграм.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное.

«Люблю💕💕💕😍😍😘🔥», «Ураааа😻♥️💣», «Чтооо??? Это блог??? Неужели мы дождались», «А когда выйдет блог с Мексики?», «Абажаю 😂😂😂😂попа как у Ким...фу пошлятина😂😂👍❤», «Ееее🔥 Наконец-то 😻😻💣», «Ураа!!!🙌😇😍😍😍💜💜💜😘🙈», «Странно что не голая ....», «Не дуже цікавий», «Спасибо Настюш #спасибо❤️ ❤️», «Скажи потапу пусть прочтёт».

«#xmasmood Хочу поделиться, что для меня самое важное во время #chrismasholidays😉

1. Елка🎄Без главного символа новогодних праздников - никак. Зажигаешь гирлянду и погружаешься в мир уюта и любви. Всегда вспоминаю, как в детстве мы с родителями развешивали игрушки ✨ а в этом году @fiori_ua окружили меня именно такими волшебными сувенирами, которые окунают в атмосферу детства и приятных воспоминаний.

2. Семья ❤️ Хочется проводить с любимыми и родными каждую минуточку, дарить им любовь, тепло и счастье!

3. Дарить подарки🎁 считаю, что самая большая ценность каждого подарка - это эмоции. Всегда стараюсь найти все самое праздничное и то, что 100% придаст рождественского настроения дому.

4. Музыка🎶 В детстве, я очень любила исполнять колядки с родителями и их коллегами из хора им. Верёвки. Мы заходили к соседям и пели. Для меня тогда это была нереально важная Рождественская миссия🌟

5. Настроение✨ Ведь когда радость в сердце и ты ею окутываешь окружающих - это бесценно ☝🏻», – ранее рассказала Каменских в Инстаграм.